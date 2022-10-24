Заявление профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова о том, что российские сотовые операторы будут вынуждены повысить стоимость тарифов на сотовую связь в 2023 году в пределах сложившейся инфляции, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Смартфон

По мнению профессора, российские операторы более не могут развивать свой бизнес благодаря привлечению инвесторов из-за рубежа, а значит, будут пытаться увеличивать прибыль за счёт собственных клиентов.

Кроме того, Чеглов указал на то, что в крупных городах России необходимая инфраструктура сотовой связи уже создана, однако в сельской местности требуется новое оборудование, как правило, импортное.

«Поставки импортного оборудования попали под санкции как товар двойного назначения, и теперь возросли сами риски такого импорта, как и стоимость оборудования», — отметил экономист.

«Могли бы и не предупреждать. И так это всем давно было известно. И без всяких санкций каждый год поднимали. Вот если бы о снижении объявили, тогда бы народ удивился!» — подметила Галина А.

Многие пользователи согласны с тем, что для сотовых операторов в России не самые лучшие времена, но тарифы на связь уже не раз дорожали за последнее время.

«В этом году уже два раза повышали стоимость связи. Незначительно, но всё же», — напомнил Виктор С.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Телефоны

«Да уже сто раз дорожало. И тарифы самовольно меняют, гады», — отметила Светлана Ж.

«Дорожает, а связь всё хуже и хуже… не говоря про интернет!» — заметил Игорь П.

Некоторые комментаторы спорят над тем, действительно ли санкции могли так сильно повлиять на стоимость нового оборудования для связи.

«В связи с тем, что наложили санкции, это естественно, так как оборудование в основном импортное», — указывает Владимир П.

«А на что ссылаются, на проблемы из-за санкций? Так у нас так-то рублю укрепился значительно. Из того же Китая комплектующие везти стало дешевле. Получается, наоборот, дешеветь связь должна!» — пишет Алексей П.

Часть людей полагает, что в сравнении с остальными странами даже дорожающая связь в России стоит гораздо дешевле.

«Мне кажется дешевле мобильной связи, чем в России, нет нигде в мире. 300-400 рублей за тариф — это ни о чём по мировым меркам», — поделился своим мнением Илья С.

«Думаю, надо создать государственную компанию, без топ-менеджеров и других заинтересованных лиц. Тогда связь будет в разы дешевле», — считает Андрей И.

Нашлись и те, кто считает недопустимым какой-либо рост стоимости на что-либо в условиях активной фазы специальной военной операции России на территории бывшей УССР.

«Кому война, а кому мать родна. Барыги своим принципам не изменяют. Они служат золотому тельцу и на Отечество им наплевать. У бизнесменов нет Отечества», — написал Геннадий О.

Напомним, 23 октября профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил агентству «Прайм» о том, что российские сотовые операторы будут вынуждены повысить стоимость тарифов на сотовую связь в 2023 году в пределах сложившейся инфляции.