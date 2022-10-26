Никакой «неизменности границ в Европе», о которой так любят поговорить в Брюсселе и Страсбурге, не существует в природе; и дело даже не в «прецеденте Косова», хотя он — самая яркая антитеза лицемерной лжи евробюрократов. В Европе разделилась Чехословакия, развалилась Югославия, распался СССР, вот-вот из-под власти Мадрида уйдёт Каталония и едва удерживается в составе Великобритании Шотландия. Всё это говорит о том, что ничего «навеки» в реальном мире, а тем более в политике, не существует. Сегодня нам твердят о незыблемости границ территории бывш. УССР, имея в виду референдумы в Новороссии, а завтра нам скажут о «закономерном развале целостности территорий бывш. УССР» — если и когда евробюрократы решат, что воссоединение западных территорий бывш. УССР с Польшей, Закарпатья с Венгрией, а Буковины с Румынией заблокировать не удастся, по известной максиме — «если разврат не удалось предотвратить, необходимо его возглавить». Политика — искусство возможного, старик Бисмарк знал, о чём говорил…

Адриан Каплун. Львов. 1946 то

Поэтому неизбежный раздел территорий бывш. УССР рано или поздно поставит перед официальной Варшавой целый ряд животрепещущих вопросов, которые необходимо будет решать. И возможный киевский автономизм — всего лишь один из них. Один из них, но самый болезненный, и решать его надо будет в первую очередь.

Что может стать почвой для такого движения? Прежде всего действия польских властей. Раз и навсегда всем чиновникам Польши, всем полицейским, судьям, прокурорам, всему государственному аппарату Речи Посполитой необходимо вбить в подкорку одну простую максиму: «Они такие же, как мы». Никакой дискриминации в отношении галичан и волынян, своею волею пожелавших стать частью Польши, не может быть в принципе, и любое её проявление должно караться быстро, беспощадно и неотвратимо. Любой польский чиновник на уровне подсознания должен нести в себе эту максиму. Они такие же, как мы.

Георгий Кибардин. Варшава. Театральная площадь. 1944

Но это не всё. Другой стороной этой же проблемы может стать излишняя опека по отношению к новым гражданам нашей республики, абсолютно ненужная демонстрация заботливости, которая может породить у них чувство своей исключительности. Никакой исключительности! Они такие же, как мы! Никаких привилегий по праву места жительства, ничего сверх того, что государство обязано предоставить любому гражданину Польши — ничего, что может хотя бы намекнуть на некую первосортность галичан и волынян по отношению к кракусам, варшавянам или шленжакам. Ничего! Они такие же, как мы!

Эта максима прекрасным образом нивелирует любые попытки каких бы то ни было политических сил «поиграть в автономию» — без опоры на местное население эти попытки провалятся с треском. Но оставлять без внимания их тоже не следует, пресекая на корню любые позывы безответственных политиков разыграть карту территорий бывш. УССР, причём пресекая жёстко и быстро.

Игры в автономизм будут — увы, это неизбежность. Как долго это продлится и как глубоко затронет население новых воеводств, зависит прежде всего от варшавских политиков. Если они сразу и без экивоков примут новых граждан в качестве равных — тем скорее автономистские игрища утратят смысл. И наоборот, если Варшава решит поиграть в «галицкую (волынскую) исключительность», жди беды — автономисты получат обильную жатву на новых землях.

Закон должен быть един и для поляков, и для галичан с волынянами. И максима «они такие же, как мы» должна незримо витать в каждом нашем государственном учреждении. Только в этом случае новые земли на Востоке станут для нас Польшей…