Как бы нам ни хотелось этого избегнуть, сие, увы, невозможно. Государственный аппарат новоприсоединённых воеводств придется подвергнуть серьезной чистке, причём тотальной — ни одно должностное лицо прежней администрации не сможет избежать расследования его деятельности «при киевском режиме». С соответствующими оргвыводами.

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

Чистка. Сверху донизу, всего и вся. Без каких-либо ограничений, без исключений и «охранных грамот» тому или иному лицу. Её будет необходимо провести по трём причинам, каждая из которых жизненно важна для дальнейшего встраивания новых воеводств в организм Речи Посполитой.

Первое — это, безусловно, коррупция. Киевская коррупция — это поистине притча во языцех, круче неё — только коррупция в России; и чистить от неё государственный аппарат надо всенепременно, потому что это та зараза, которую ни в коем случае нельзя оставить и на доли процентов. Поелику сие не просто некая неисправность бюрократического механизма — это смертельно опасный вирус, носитель которого рано или поздно заразит всех вокруг. Поэтому санация «государственного аппарата» киевского режима должна быть тотальной, и при малейшем подозрении неизбежно должно последовать немедленное увольнение подозреваемого лица вне зависимости от его ранга. В этом, кстати, можно смело опираться на помощь местного населения — галичане и волыняне с огромным удовольствием примут участие в процессе санации. Но тут важно обеспечить им безопасность — в этом случае материалов на должностных лиц у нас будет в избытке. Из этого, кстати, проистекает вторая причина необходимости полной санации чиновничьего сословия новых воеводств — отношение населения.

Галичане и волыняне примут воссоединение с Польшей всей душой в одном случае — если поймут, что вместе с ним в их города и сёла пришёл нормальный закон и порядок. Если государственный аппарат после воссоединения начнет работать без всякой «смазки», как витиевато называют на территории бывш. УССР процедуру дачи взятки должностному лицу, и будет опираться не на толщину пачки, передаваемой под полой из рук в руки, а на законы Польши. Только так, и не иначе!

Александр Горбаруков ИА REGNUM Взятка

Ну и третья причина санации государственного аппарата новых воеводств — в лишении возможности для местных элит воздействовать на центральный государственный аппарат Польши. Такое в истории бывало, и не раз — со времён Югурты сему тьма примеров. Заранее вырвать из рук местного нобилитета инструмент подкупа должностных лиц в Варшаве — цель не менее важная, чем уничтожение тотальной коррупции на местах и обретение доверия местного населения к новой власти.

Вопрос технического проведения санации новых воеводств — тоже отнюдь не технический. Поэтапно, неспешно, с сохранением местных кадров её провести априори не получится: галичане и волыняне — народ чрезвычайно хитроумный и изобретательный, они непременно найдут противоядие против всех наших неспешных действий, поэтому проводить санацию надо единым махом — тотально и максимально быстро. Со всеобщим отстранением местных кадров от их должностей — кого на время проверки, кого навсегда, это уж зависит от её результата. Местное население не пойдёт на сотрудничество с центральной властью, если увидит, что местные чиновники сидят на своих креслах и в ус не дуют — таков уж здешний менталитет. Поэтому санация должна быть не только всеобщей, но и максимально быстрой. Ну а на её время кабинеты в местных администрациях займут командированные для этого из остальной Польши чиновники — в конце концов они государственные служащие и обязаны исполнять решения государства.

Чем решительней и бескомпромиссней мы проведем санацию наших новых воеводств, тем безболезненней они станут с течением времени польскими.