В конфликте на территории бывш. УССР может принять участие многонациональный контингент под руководством Штатов. Соответствующее заявление в интервью Express сделал бывший директор ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он отметил, что нападение на одну из стран — членов Североатлантического альянса, вероятнее всего, станет «красной линией» для НАТО и пересечение этой «красной линии» станет для военного блока поводом к вмешательству.

«США и другие страны могут отреагировать [на действия России] тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО», — сказал Петреус.

Заявление бывшего директора ЦРУ обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что речь идет фактически о вмешательстве группировки НАТО под другой «вывеской». Другие добавили, что натовские военные давно уже присутствуют на территории б. УССР. Иные все же склонны считать, что Штаты побоятся вмешаться напрямую в конфликт.

«Это и есть НАТО. Они кого считают дебилами?» — отреагировала Елена.

«Может принять…». Это давно уже происходит, вообще-то. А сейчас они своими высказываниями пытаются это легализовать», — считает Марина М.

«Ну да… с Россией напрямую воевать просто боятся, отсюда и эти попытки слиться в толпе, чтобы не отсвечивать», — отметил Andrey B.

«Это мантра «мы тут просто мимо проходили» уже ни на кого не действует. Пытаются придумать предлог вмешаться», — добавила Екатерина К.

«Не вмешаются, потому что боятся», — считает Анна П.

«Не войдут. Грозят только. Они могут стать стороной конфликта, и тогда может и их странам прилететь. Так сказать, по центрам принятия», — прокомментировала «Валькирия».

«Могут войти, чтобы западную [часть б. УССР] прикрыть для поляков…» — предположила Lanna.

«Это те самые кричащие орлы (кукарекающие петухи), которых талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одним стрелковым оружием из Афганистана вышвырнули?.. «Страшная сила», — иронизирует Vlad.

«Вряд ли полезут», — написал Радик С.

«Вооруженные силы России… американцев будут уничтожать с особой мотивацией», — заметил Marat M.

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«Это будет третья мировая со всеми вытекающими», — выразил опасение Владимир.

«Америка напрямую воевать не будет. Тогда не будет очередного американского чуда в их экономике из-за новой организованной ими войны… Им прямые расходы ни к чему. Вот когда [ВСУ] закончатся, тогда и Америка мир предложит и как жест добра и мира предложит разделить [территорию б. УССР]…» — написал Александр.

«Велком! Так всё встанет на свои места! И будет возможность реально бить по центрам принятия решения!» — не без сарказма добавил Kralus.

«Ну пусть полезут. Не скажу, что это нам на пользу, но когда несколько тысяч гробов (а их будут тысячи!) прибудут в Америку, то это будет явно не на пользу любой власти главного террористического государства планеты. Американский народ нам не враги, в большинстве своем это очень добрые люди. Наши враги — это черти, которые руководят этими людьми. А несколько тысяч гробов разбудят этих добрых, но сильно вооруженных людей. Ну или хана шарику. Надо быть полным идиотом, чтобы решить победить державу, у которой такой арсенал ядерного оружия!» — отметил «О».

«Решил напугать Россию?!» — не понимает Aleksandr B.

«Как бы не пришлось потом драпать как из Вьетнама и Афганистана!» — пишет Aleksandr T.

«Америка на своей шкуре не испытала ещё, как воевать с русскими, пусть попробуют…» — подытожила Елена М.