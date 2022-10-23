Из-за высокой инфляции немецкому правительству придется сократить некоторые программы по перевооружению ВС ФРГ. Об этом со ссылкой на политиков и представителей промышленности сообщает Handelsblatt.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Так, цены на запланированные закупки вооружения из-за инфляции стали гораздо выше тех, на которые рассчитывали ранее.

Речь идет о третьем транше корвета К130 и новых фрегатах, самолетах для радиоэлектронной борьбы, а также самоходных гаубицах, которые планировалось заказать взамен переданных Киеву. Также предполагается, что уменьшат заказ истребителей американского производства F-35. Кроме того, размер второй партии БМП Puma, на которую в текущем году планировали потратить €304 млн, «каждую неделю» уменьшается.

В целом представители военной промышленности указали на то, что ста миллиардов евро не хватит, чтобы реализовать пожелания немецкой армии, а, как отметил один из менеджеров оборонной промышленности, нужно двести миллиардов евро.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом порекомендовали Германии еще больше вооружать киевский режим. Встречались и те, кто с юмором отметил, что Россия в ходе спецоперации на территории б. УССР разоружает Европу. Другие не понимают, зачем Германии перевооружаться, разве кто-то на нее нападает?

«Больше [киевский режим] снабжайте, дебилы», — не выдержал один из участников обсуждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«Во-во! Нечего свою армию укреплять!.. Так и от НАТО откажутся, чтоб не платить и не подчиняться приказам вести войны, где Америка укажет! Надо разорить Европу, перетащить всю промышленность в США, и тогда США продержатся еще сколько-нибудь в «лидерах»! Больше грабить остальной мир не очень получается, так хоть на «союзниках» поживиться!..» — добавила Татьяна Х.

«Путин всю Европу разоружил», — иронизирует Алиса.

«У Германии вообще не должно быть армии после Великой Отечественной войны! Максимум — силы самообороны! И базы гауляйтеров из-за лужи! Как в Японии!» — отметил Антон Павлович.

«А зачем им армия? Она им, «если что», не поможет», — не без сарказма пишет Оксана.

«Заявления одно, а вот что будет на самом деле?..» — не верит заявлениям немецкой стороны Tatiana J.

«Пусть сразу закупают белые флаги и не морочат людям головы!» — пошутила Галина Г.

«А кто на них нападает? Зачем им вообще перевооружение в составе альянса? Если только от требований репараций польских отбиваться, причём от своих же поломанных «леопардов», — с юмором подытожила Ольга S.