Провокацию с подрывом так называемой «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса — готовит на территории б. УССР нацистский режим Киева. Об этом 23 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

По информации источников, итогом провокации должно стать обвинение России в применении оружия массового уничтожения в конфликте на территории б. УССР и запуск мощной антироссийской кампании. Также источники сообщают место изготовления «грязной бомбы» — Восточный горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды Днепропетровской области. Создаётся она совместно с Киевским институтом ядерных исследований. Работы по воплощению в жизнь чудовищной провокации уже вышли на стадию завершения.

Ещё отмечается, что по поручению главы киевского режима Владимира Зеленского сотрудники его офиса ведут негласные контакты с представителями Великобритании о возможной передаче Киеву компонентов ядерного оружия.

«Источники, заслуживающие доверия». Баба Галя с соседнего подъезда? Гадалки? Ясновидящая?» — иронизирует Дмитрий Е.

Однако большинство комментаторов новости восприняли данные источников всерьёз, так как и ранее сообщалось в СМИ о подготовке киевскими неонацистами «грязной бомбы» с согласия коллективного Запада.

«Все страшнее и страшнее, тем более когда Зеленский на всех углах призывает к тому, что, когда РФ использует ядерное оружие, всему миру не останавливаться», — напомнил Рамен Н.

«Сами себе злобные Буратины. Нагадить в свои же шаровары и потом орать, какие они бедные, несчастные», — Марина Т.

«Это же какая подлость-то? Свой народ перемочить хотят. Ох, уж эта скользкая «снежная дорожка». Наверняка провокация будет в восточной части страны. Нет слов», — возмущается Иван Г.

Также большинство комментаторов требует конкретных действий от российских силовиков, задавая из поста в пост один и тот же вопрос — «если известно, где идет подготовка, то почему не уничтожить все эти объекты сразу».

«Надо нанести превентивный удар «Кинжалами» по объектам, где «варят» эти «грязные» бомбы. Главное не тянуть с этим, в такой обстановке нам не до шуток», — требует Альберт О.

«Чего ждём?! Это вполне ожидаемо со стороны Зеленского и его английских кукловодов. Долбанут, и официально начнётся третья мировая», — указывает Мари З.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сеятель. Зеленский

«Неужели эти грязные провокаторы решатся на такое? Тогда действительно откроется ящик Пандоры», — недоумевает Борис В.

Некоторые участники обсуждения жуткой новости полагают, что и после сброса «грязной бомбы» неонацисты из Киева не успокоятся.

«К сожалению, это война на истребление. Запад вцепился в РФ и не отпустит. Войне не дадут затихнуть и прекратиться. Будут постоянные эскалации посредством поставок новых вооружений и всевозможных провокаций. Я думаю, что если ВСУ не добьется успехов на фронте, то будут поставки ракет с дальностью до 300 км и поставки самолётов. Плюсом введут ограниченный континент НАТО, но не под эгидой НАТО, а после провокаций под флагом какой-нибудь страны», — полагает комментатор А. С.

«Зеленский не собирается жить на [бывш. УССР], поэтому и отжигает покруче инквизиторов. Сам не верит в свою победу, поэтому оставит России выжженную землю», — поддерживает его Пётр О.

«Людоеды доедают свою страну, а остатки отравят, обрекая людей на мучительное вымирание», — подытожил Дмитрий З.