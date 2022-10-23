На Грузию продолжают оказывать давление сразу с двух направлений — со стороны коллективного Запада и киевского неонацистского режима. Так, американский конгрессмен, сопредседатель группы поддержки Грузии в Конгрессе США Адам Кинзингер призвал «вдохновиться» примером действующего на территории б. УССР «Грузинского легиона» и «изгнать российское влияние» из грузинского правительства и общества». В свою очередь с выпадом в адрес Тбилиси выступил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Он заявил о «пророссийском» грузинском правительстве, которое якобы неспособно принимать решения, и пообещал «спасти Грузию, а затем и Армению с Молдавией, проецируя туда силу» — военных, которым «всегда найдется работа на постсоветском пространстве». Чуть ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» этнический грузин Давид Арахамия выступил с призывом к грузинам провести «деолигархизацию в стране», то есть свергнуть власть «Грузинской мечты», и пообещал им помощь «со стороны Киева». При этом МИД киевского режима проинформировал Евросоюз и США о том, что «за поддержку России» Киев ввел санкции против членов семьи Бидзины Иванишвили, основателя «Грузинской мечты».

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористический режим

Тбилиси отреагировал соответственно. Нынешний глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обвинил киевский режим в попытках втянуть Грузию в войну против России в виде открытия на Кавказе «второго фронта». Здесь имеется в виду не столько или не только прямые боевые действия против России и вторжение грузинских войск в Южную Осетию и Абхазию, сколько, возможно, согласие на размещение на ее территории западных военных баз, что создало бы дополнительное напряжение в Закавказье и толкало бы Москву к усилению своего военного контингента в регионе. С этой целью, сказал Кобахидзе, Киев шантажирует Бидзину Иванишвили и его семью. Вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский заявил, что действия Киева «являются провокацией напряженности и противостоянию», что они направлены «не только по отношению к грузинскому народу и государству Грузия, но и по отношению к б. УССР». В свою очередь председатель комитета по защите прав человека парламента Михаил Сарджвеладзе квалифицировал Арестовича в качестве «абсолютно неадекватного субъекта, заявления которого лишены здравого смысла и содержания».

Интернет-представительство Киевского террористического режима Алексей Арестович

Дело в том, что правительство Грузии никак не назовешь пророссийским. Тбилиси напоминает Западу и Киеву о том, что он поддерживал б. УССР на всех политических площадках. В Совете Европы Грузия голосовала за приостановление членства России, а потом за ее исключение. Голосовала она против Москвы и на Генассамблее ООН. Хотя, к примеру, Армения тогда воздержалась, азербайджанская делегация вообще вышла из зала. Так же повели себя и страны Средней Азии. Из постсоветских государств только Грузия, Молдавия и б. УССР проголосовали «за». Другое дело, что Грузия, как и Венгрия — член НАТО и Евросоюза, Турция и Израиль, не присоединилась к экономическим санкциям против России. Тем не менее жесткое давление оказывается именно на Грузию, даже несмотря на то, что она уже имеет собственный опыт прямого военного и экономического конфликта с Россией. Второй раз наступать на эти грабли в Тбилиси не желают. Но проблема не только в этом. Киев откровенно поддерживает грузинскую оппозицию и вместе с Западом пытается вмешиваться во внутренние дела Грузии с целью дестабилизировать там политическую ситуацию и одновременно разрушить там хрупкую конструкцию российско-грузинских отношений, поскольку видит в ней серьезную угрозу всей своей политике на российском направлении.

George Melashvili Протестующие в Грузии

В целом же в таких суждениях нет особой новизны. Но есть интрига. Запад активизировался в Закавказье и опасается «потерять» Грузию, которая при определенных условия может пойти на развитие более тесного сотрудничества с Москвой. Так, когда Еврокомиссия отказалась предоставлять Грузии статус кандидата в члены ЕС, в Брюсселе с тревогой стали констатировать, что за первые шесть месяцев 2022 года Грузия получила из России порядка 1,2 млрд долларов (сюда входят денежные переводы, доходы от туристов, а также экспорт потребительских товаров). С мая по июнь почти 6400 российских компаний зарегистрировались в Грузии — и это в семь раз больше, чем за весь 2021 год. На долю России приходится 95% грузинского импорта пшеницы и муки, а также 60% экспорта грузинского вина. Более того, власти Грузии предостерегают оппозицию от проявления любых враждебных действий в адрес российских граждан. Со стороны Тбилиси это прагматический подход и нежелание терять российский рынок из-за Киева. Тем более что США и ЕС ничего не предоставляют взамен, кроме приглашения к участию в войне против России.

Как показывают последние социологические замеры, около 70% грузин выступали против введения каких-либо санкций против Москвы, а 77% — против втягивания страны в российско-киевский конфликт. Но это пока только предпосылки перевода наметившегося процесса в русло политического диалога между двумя странами. В Тбилиси ждут завершения кризиса с б. УССР, после чего постсоветское пространство окажется в иных геополитических реалиях. Тогда Грузия и будет принимать важные для себя решения. Пока же она отбивается от атак Киева и стоящего за ним коллективного Запада, пытаясь выжать из этой ситуации максимум плюсов, лавирует между ловушками внешнеполитических угроз.