Жители подконтрольной киевскому режиму территории могут остаться без пенсионных выплат и заработных плат в том случае, если Европейский союз перестанет финансировать Киев. Об этом в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday заявил представитель киевского режима Денис Шмыгаль.

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По словам представителя Киева, речь идет о девяти миллиардах евро, ранее обещанных киевскому режиму, а запрашиваемые деньги, добавил он, необходимы для того, чтоб финансовая система режима выжила.

«Мы уже исчерпали все возможности экономии», — добавил он.

Большая часть денег, как отметил Шмыгаль, направляется на удовлетворение социальных нужд, а посему любая задержка в финансировании Киева может обернуться «ужасными последствиями», а при негативном развитии ситуации жителям территории б. УССР не будут выплачивать пенсии и заработные платы.

Заявление представителя киевского режима обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что представители киевского режима демонстрируют крайнюю наглость, ведь, оказывается, ЕС должен платить жителям территории б. УССР пенсии и зарплаты. Другие с сарказмом указали на то, что это то, о чем мечтал киевский режим: чтоб ЕС содержал Киев («европейские зарплаты и пенсии»). Иные предложили представителям киевского режима меньше воровать, тогда и хватать будет.

«Пациент скорее мертв, так зачем в нем искусственно поддерживать жизнь», — отреагировала Татьяна А.

«Содержанка в панике! Тяжела доля дешевой подстилки», — с сарказмом добавила Светлана К.

«Страна-попрошайка», — добавила Светлана К.

«Пусть расчехлят олигархов… [На территории б. УССР] их много… Денег на всех хватит…» — комментирует Ольга Б.

«Нет денег?! Сдавайтесь… Руки в гору (вверх. — М. Р.) и вперёд», — пишет У. И.

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«Читаем между строк. Если вы нам не дадите денег, мы направим ещё один поток беженцев. Все перформансы, которые проходили в Европе с участием [беженцев с территории бывш. УССР] будут детским лепетом [в сравнении] с тем, что вас ждёт впереди. Товарищи европейцы, крепитесь. Это ваша ноша, и вам её нести мужественно», — написала Ирина.

«Ему можно было бы добавить: «Де-факто [киевский режим] уже в ЕС». Так же, как и де-факто в НАТО. И пенсии европейские. Всё, как они и хотели», — иронизирует Татьяна.

«[Киевский режим] по паразитизму перещеголял даже прибалтов», — отметила Анна.

«Ну вот и вывели схему успеха… А мы тут про развитие страны… Что 30 лет [киевский режим] вообще не тем занимался. Всё тем, оказывается. Теперь без вхождения в ЕС весь ЕС работает на шмыгалят. А шмыгалята будут развлекать всю Европу своими беснованиями», — прокомментировала Ольга.

«Как и мечтали: у них теперь европейские пенсии…» — смеется S-28.

«Так Европа должна ещё платить пенсии и зарплаты [жителям б. УССР]?.. Какие наглецы!» — добавил Сева.

«Если европейцы перестанут выделять Киеву средства, то в Киеве будет свет, тепло и мирная жизнь!» — отреагировала Наталия.

«А зачем такое государство, которое не может содержать себя?» — не понимает Сергей.

«Для [киевского режима] военные действия — это способ получать деньги из других стран, расплачиваясь жизнями людей», — заметила Nina T.

«Мерзкие попрошайки», — возмутилась Наташа.

«У Зели точно есть и на пенсии, и на зарплаты! Лет на десять вперёд!» — пишет Irina, указывая на то, что Зеленский разбогател в последнее время.

«Так вроде сдаваться надо, если страна банкрот…» — добавил Roman.

«Корми, Европа, свое детище ненасытное, кровавое. Корми», — с сарказмом призвал Stas B.

«Ну как, Европа, служить Америке весело? Будешь сама голодная-холодная ходить, а выродков этих кормить, это ж [киевский режим] они пока всё из тебя не выдоят, не успокоятся», — отреагировала Алена Ф.

«А воровать меньше не пробовали?» — поинтересовалась Ирина С.

«А наворованное выложите со своих счетов, со своих карманов, и будет чем платить, даже с лихвой», — подытожила Tina.