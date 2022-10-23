В Италии сформировано новое коалиционное правительство во главе с лидером правой партии «Братья Италии» Джорджией Мелони. В субботу, 22 октября, её и министров привели к присяге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

В совет министров вошли представители трёх партий: «Братья Италии», «Вперёд, Италия», неформальным лидером которого является Сильвио Берлускони, а официальным координатором — Антонио Таяни, и «Лига» под руководством Маттео Сальвини. Двое последних стали вице-премьерами. Таяни к тому же возглавил министерство иностранных дел, а Сальвини — министерство инфраструктуры.

Представители «Братьев Италии» возглавили минюст, минобороны, а также министерство экономического развития (которое переименовали в «министерство предприятий и made in Italy»). «Легисты» заняли посты глав МВД и минэкономики, а член партии «Вперёд, Италия» стал министром энергетики.

Мнение простых итальянцев относительно нового правительства разделилось. Часть пользователей соцсетей надеется на позитивные изменения в стране, однако большинство считает, что если изменения и будут, то со знаком минус.

«Семейка Адамс!» — оценил разношёрстный состав нового совета министров Джиджи А.

Vox España Джорджа Мелони

«Они настолько сплочены и настолько доверяют друг другу, что пришли к Маттарелле все 20 человек, чтобы никто ни с кем не мог сговориться. Я бы сказал, что предпосылки отличные», — иронизирует Фабио Н.

«После двадцати лет бедствий при господстве правых и последних десяти лет власти левых злость населения вылилась на тех, у кого нет тарелки супа за столом, в результате чего к власти вернулись те, для кого люди — это просто корм. Мы их заслужили», — рассуждает Леонардо Б.

«Правительство с большим количеством осужденных и подозреваемых. Настоящее зеркало Италии. За границей не ошибаются, не воспринимая нас всерьёз. И неслучайно то, что мы никогда не являемся участниками принятия решений», — заметил Джузеппе Л.

«Зная, как долго госпожа Мелони находится у власти, и понимая, на что она способна, я скажу лишь одно… спасайся кто может!» — пишет Антонелла Б.

Впрочем, ряд комментаторов настроены оптимистично, отмечая, что ещё рано делать выводы об успешности нового правительства.

«Единственная серьёзная правда в том, что после 2011 года у нас премьер-министр и правительство, избранные народом», — вставил Джованни С.

«Пусть сначала поработают, а потом мы будем судить. Мы пережили Луиджи Ди Майо (бывший министр иностранных дел), чего вы боитесь?» — спрашивает Роберто Р.

Министерство иностранных дел Греции Луиджи Ди Майо

Однако уже первые шаги ряда новых министров заставили простых итальянцев насторожиться. Так, Антонио Таяни заявил, что его первым действием на посту главы МИД станет звонок его киевскому коллеге Кулебе для «выражения солидарности».

Добавим, что, согласно соцопросам, большинство граждан Италии не поддерживали политику бывшего правительства Марио Драги по вопросу бывш. УССР.

«Начинается всё хорошо, то есть идут по граблям прежнего правительства», — считает Слейм Б.

«Отлично, теперь можно начинать обратный отсчёт, когда будет новое правительство», — пошутил Доменико П.

«Так держать. Как видно, они продолжат идти по пути разжигания войны и все большего обнищания итальянского народа. Имейте в виду, что, если вы не смените направление, вас рано или поздно сметут», — предупредил Пьетро П.

«Оказывается, ничего не меняется, выбирают люди правых или левых, верхних или нижних, зелёных, голубых или жёлтых. Все одинаковые», — обречённо констатирует Грациано Дж.

«Лучше позвони в Москву», — призвал Рубен Ч.

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