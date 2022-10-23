«Мне кажется, было бы правильно вместе подумать о том, чтобы соответствующую благодарность и признание от общества получал не только сам герой, но и получал тот учитель, который когда-то сформировал в нем вот это настоящее правильное чувство патриотизма и чувство гордости», — заявил Кириенко.

Ирина Воробьева. Учительница (фрагмент). 1957

Кажется, что предложено благое дело, но реакция в социальных сетях на данную инициативу показывает — да только мимо. В лучшем случае предложение вызывает недоумение.

«Я, конечно, за то, чтобы учителям платили деньги. И, наконец, в сферу преподавания вернулись мужчины. Но я сомневаюсь, что учительницы имеют хоть малейшее отношение к воспитанию героев. Скорее, наоборот», — считает Павел С.

«Родителям, воспитавшим таких детей, низкий поклон и благодарность, это должна быть их награда, все качества идут из семьи», — напомнила Римма П.

«Родители воспитали, причём тут учителя. Если в семье нет ничего святого, то и учитель не поможет», — вторит Елена К.

«Нужно тогда и репетиторов по истории, обществоведению и литературе поощрить. Они ведь тоже базовым ценностям учат», — предлагает Галина С.

«А как определить, кто именно из десятков учителей, через которых проходит ребёнок, внёс самую большую лепту в формирование героя? И почему не родителей награждать? А кого ещё, если человек рос в детдомe и учился плохо, а потом героем стал? Думаю, подобные инициативы не только невыполнимы, но и вносят разлад в общество», — Елена С.

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

«Учителя, которым сейчас 50 и чуть более, — настоящие патриоты. И воспитали патриотов! Несмотря на то, что это государство лишило их льготной пенсии (5 лет прибавили). Но мы из Советского Союза родом, поэтому и патриоты», — Александра Д.

«Сама учитель. 42 года стаж, но считаю, что это лишнее. Не надо доходить до маразмов», — отмечает Татьяна Т.

И, как показывают комментарии, сама личность инициатора награждения учителей за героизм учеников вызывает вопросы и является магнитом для негатива.

«Как всегда — наказание невиновных и награждение непричастных. Видно от желания напомнить о себе несёт всякую чушь», — высказала Елена Н.

«Кириенко прям на глазах другие песни запел. Чтобы не отправили вслед за другом Чубайсом? Или метит в преемники? Но мы помним дефолт», — подозревает Лилия Х.

«А что делать с воспитавшими предателей?» — спрашивает Александр Н.

«А кто такие предатели? Кириенко, например, был соратником Немцова в Союзе Правых Сил», — отвечает вопросом на вопрос Александр И.

«Кириенко — патриот. У меня у одного когнитивный диссонанс?», — возмущается Михаил С.

«Программа средней школы, как ни крути, реально не способствовала воспитанию не только патриотизма, но и в целом вызывает массу вопросов по многим направлениям. И это не новость», — констатирует Владимир В.

«Полагаю, что классные руководители слова господина Кириенко пропустили мимо ушей, а кто услышал, за чистую монету не принял. Ну не получается у него игра в патриота. Популистское заявление кинул в народ, и люди ещё раз вспомнили его прозвище «киндерсюрприз». Доверие людей легко потерять и сложно вернуть», — подытожила Карина С.