Информация, согласно которой бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поддержали более ста парламентариев, что позволяет ему участвовать в выборах главы британского правительства, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Снова те же грабли? Или в Великобритании не знают эту поговорку?» — задаётся вопросом Пётр М.

Многие пользователи оказались в недоумении от того безумия, которое царит в британском правительстве. Граждане считают нелепым тот факт, что премьер-министр, расставшийся со своим креслом лишь два месяца назад, вновь стремится в него усесться, несмотря даже на то, что полностью себя дискредитировал за время своего правления.

«Британский дурдом», — отметила Ирина П.

«То есть им первого раза не хватило?» — удивляется Вадим Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что в Британии попросту нет никаких новых политиков, поэтому британцам придётся довольствовать уже бывалыми персонажами.

«Пошли уже по кругу! Выбирать не из кого!» — заметила Лариса И.

«Я не понимаю, зачем избирать того, кого уже снимали?! И вообще, есть у них там кто-нибудь разумный?! Европа всегда считалась умной. Когда они так успели поглупеть?» — интересуется Яна М.

Квентин Массейс. Аллегория глупости. XVI

Часть людей уверена, что возвращение Джонсона является сигналом того, что в британском государстве явным образом что-то прогнило.

«Зачем переворачивать разными сторонами одну и ту же лепёху навоза? Для поддержки вони?» — интересуется Никита А.

«Походу, в Великобритании не политический кризис, а самая настоящая катастрофа, раз им больше некого в премьеры взять, кроме отстрелянного патрона в лице Бориса Джонсона. Это дно дна», — указывает Елена В.

Ряд пользователей считает возвращение Джонсона в политику началом конца Великобритании, но нашлись и те, кто уверен, что такой дрянной управленец в Британии окажет большую услугу всему остальному миру, в частности Российской Федерации.

«А мне Бориска нравился. При нём Британия шла по накатанной вниз. Пусть возвращается, для России это лучший кандидат», — считает Виталий М.

Отдельные граждане отметили, что есть ещё один политик, стремящийся в кресло премьер-министра Великобритании, который может оказать большую услугу своей кандидатурой всему индийскому народу.

«Вот бы индус Сунак стал премьером, чтобы все лорды, сэры, пэры в могилах перевернулись и королева Виктория вкупе с ними», — выражает надежду Вероника Д.

«Мне кажется, если парламент изберёт тамошнего индуса, который был министром финансов, то в Дели запустят салют по этому поводу. А Королева будет биться в гробу. Это будет великолепный колониальный бумеранг Великобритании, который вернулся к его владельцу и вдарил его прямо по лбу», — пишет Александр А.

Напомним, 22 октября телеканал Sky News со ссылкой на собственный источник опубликовал материал, согласно которому бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поддержали более ста парламентариев, что позволяет ему участвовать в выборах главы британского правительства.