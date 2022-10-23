Заявление главы администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимира Леонтьева о том, что на Каховском водохранилище увеличили объёмы сброса воды, чтобы минимизировать ущерб в случае разрушения гидроэлектростанции в результате обстрелов со стороны киевских боевиков, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 23 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению, было бы меньше. Уровень воды ниже по течению вырос, открыты все шандоры, происходит предварительный сброс воды сейчас», — заявил Леонтьев.

«Главное, это безопасность людей! Молодцы, что работаете на опережение. Поддерживаю», — пишет Ирина П.

Многие пользователи порадовались, что местные власти озаботились сбросом воды, поскольку у российских военных есть информация о готовящемся нацистами уничтожении гидроэлектростанции, в результате чего огромные потоки воды хлынут вниз по течению, затопив Херсон и прилегающие к нему территории.

«Принимаются все меры, чтобы минимизировать жертвы как среди мирного населения, так и среди наших военнослужащих», — заметил Владимир П.

«Надейся на лучшее — готовься к худшему. Правильно бойцы делают, что о безопасности населения думают», — указывает Устин Б.

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Некоторые комментаторы отмечают, что если у ВСУ получится устроить прорыв воды, то лучше заранее перестраховаться и подготовиться к этому, иначе воевать в затопленном городе, в котором, помимо прочего, остаётся гражданское население, — это пугающая перспектива.

«Хорошо, что наша армия делает всё, чтобы как можно меньше принесли ущерба удары вэсэушников!» — написала Калимат Г.

«Правильно делают, потому что обстрелы этой ГЭС никто не отменял. Так что лучше постепенно ее скидывать, чем потом подсчитывать ущерб от потопа», — пишет Дарья Р.

Часть людей полагает, что в результате вероятного прорыва достанется даже левобережной части Херсона, куда происходит вывоз гражданского населения.

«Людей перевозят на левый берег, который тоже может затопить. Поэтому всё правильно делается. Если нацисты взорвут Каховскую, то оба берега смоет, а так будет минимизирован ущерб», — отметил Влад Х.

«Это правильно. Поняли, видимо, что ВСУ могут подорвать ГЭС. Это они могут», — уверена Анастасия Б.

«Надо сбросить всю воду, какую возможно, на время военных событий. Запустим и восстановим, когда всё закончится», — отметила Регина И.

Нашлись и те, кто предполагает, что обмелевший Днепр может стать инструментом в руках нацистов.

«Со сбросом воды могут быть проблемы. К примеру, выше по течению река станет мельче, а значит, ВСУ будет проще возводить переправы и атаковать наши войска», — предупреждает Олег Б.

Напомним, 22 октября глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев заявил в эфире «Соловьёв Live» о том, что на Каховском водохранилище увеличили объёмы сброса воды, чтобы минимизировать ущерб в случае разрушения гидроэлектростанции в результате обстрелов со стороны киевских боевиков.