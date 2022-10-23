Заявление американского президента Джозефа Байдена о том, что Россия не должна добиться успеха в своих действиях во время специальной военной операции на территории бывшей УССР, поскольку щедрое финансирование киевского режима должно окупиться, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы потратили много денег на помощь [жителям территории бывш. УССР]. Но это гораздо больше, чем про [жителей территории бывш. УССР], это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы Путин не смог добиться успеха», — заявил Байден.

«Байден, вас уже ждут в небесной канцелярии. Там вам премию за усердную работу выдадут!» — пишет Миле С.

Многие пользователи отметили, что Байден проговорился, назвав жителей территории бывш. УССР попросту инструментом внешней политики США и оружием против Российской Федерации. Судьба простых людей на обратной стороне земного шара американского президента не заботит.

«Байден, по сути, прямым текстом заявил, что ему плевать на [жителей на территории бывш. УССР] и заботится он в первую очередь об интересах США. Вот за это, получается, и воюют [жители территории бывш. УССР] — за счастливую и обеспеченную жизнь Байдена и его семьи», — отметил Сергей Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что Киев живёт за счёт американских налогоплательщиков и теперь обязан жертвовать жизнями своих граждан ради интересов Соединённых Штатов Америки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

«Короче, кто платит, тот девушку и танцует. Продать целую страну и народ — это скотское отношение киевской власти к людям! [Территория бывш. УССР] превратилась в американский военный полигон», — считает Марина П.

Часть людей полагает, что Америка вынуждена искать для себя спасение в тех жертвах, которые приносят на алтарь жители территории бывшей УССР. Соблазнив киевский режим, Байден ждёт, когда силы нацистов иссякнут, после чего он про них просто забудет, поскольку их задача будет выполнена.

«Байден, как старательный пособник неонацизма, радостно вкладывает доллары в трупы [жителей территории бывш. УССР] и в трупы русских людей. Ему нужна кровь [территории бывш. УССР], чтобы напитать американскую почву, на которой уже давно ничего дельного не произрастает», — отметил Rotabler S.

«Гитлер также обещал союзникам, что, когда завоюют Россию, раздаст им часть территорий нашей страны. Ничего не меняется», — пишет Олеся К.

Нашлись и те, кто отмечает, что от успехов киевского неонацистского режима в войне против России зависит политическое будущее не только Байдена, но и его ближайшего окружения, включая семью. Именно поэтому президент США бьётся в истерике, ведь никаких существенных успехов его нацистские подопечные не демонстрируют.

«Американские налогоплательщики тоже ждут от Байдена результата. Если его не будет, то Байдену укажут на дверь», — поделился своим мнением Павел И.

Напомним, 22 октября американский президент Джозеф Байден заявил в интервью телеканалу MSNBC о том, что Россия не должна добиться успеха в своих действиях во время специальной военной операции на территории бывшей УССР, поскольку щедрое финансирование киевского режима должно окупиться.