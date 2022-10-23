Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что ведомство построило новый водовод для жителей города Ровеньки в Луганской Народной Республике, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 23 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

«Работы на объекте в Луганской Народной Республике вели специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России. Новый трубопровод обеспечит жителей города Ровеньки централизованным водоснабжением. Общая протяженность водной артерии превысила 40 километров. Военные строители возвели также насосную станцию для перекачивания воды», — заявили в российском оборонном ведомстве.

«Кто со светом и водой — тот москаль», — издевается Олег С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия приносит с собой мир и созидание, которое выражается в том числе и в строительстве новых коммуникаций для улучшения жизни местного населения.

«Обеспечить людям водоснабжение жизненно необходимо, так что всё правильно мы делаем», — пишет Лукиллиан К.

«Война войной, а про воду, еду, электричество и тепло забывать нельзя. Защищать нужно мирное население, не забывая о нём заботиться. Радостно видеть, что в ЛНР жизнь гражданского населения налаживается. После Победы просто на взлёт пойдут», — уверен Владимир С.

Некоторые комментаторы рады наблюдать за тем, как там, где ещё вчера шли активные боевые действия, теперь налаживается мирная жизнь. Граждане отмечают, что первой ласточкой стал Мариуполь, посреди которого возникли новые красивые и ухоженные дома, а теперь на очереди все остальные жители новых субъектов Российской Федерации.

Ян Брейгель Младший. Аллегория мира

«Как же приятно видеть, что наши территории стали развиваться. Начали с самого важного и необходимого. Скоро и там жизнь зацветет новыми красками», — убеждена Василиса Ч.

«Дай Бог, чтобы люди в ДНР и ЛНР смогли как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Они и так настрадались от нацистов за эти годы. Пора им жить счастливой жизнью», — написала Арина П.

Часть людей полагает, что с приходом России на территории, которые когда-то были во власти киевского неонацистского режима, стало очевидно, что люди, проголосовавшие за вхождение в состав РФ, стали жить заметно лучше.

«Сразу видно, что регионы гораздо лучше стали жить в составе России!» — указывает Валентина Г.

«Заметно стало, что, как только вошли в состав России, тут же начали развиваться», — заметил Иван И.

Нашлись и те, кто отметил, что Киев на протяжении трёх десятков лет никоим образом не развивал свои города, высасывая из населения все соки и вывозя всё награбленное за рубеж. Теперь же у местных жителей, связавших свою жизнь с Россией, наконец-то появилась возможность жить по-человечески.

«Сразу видна разница между тем, как есть при России и как было при киевском режиме. По поступкам надо судить. Зеленский террористов подсылает в бывшие регионы и в Россию, а мы инфраструктуру восстанавливаем. Разница по мне так очевидна», — считает Элина С.

Напомним, 22 октября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что ведомство построило новый водовод для жителей города Ровеньки в Луганской Народной Республике.