Материал телеканала CBS News, согласно которому Соединенные Штаты Америки разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях, командир которой заявил о готовности зайти на территорию бывшей УССР вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США и киевский режим

«Бандеровцы, видимо, заканчиваются», — отметила Марина М.

Многие пользователи не были удивлены такой новостью, поскольку было с самого начала очевидно, что НАТО принимает самое активное участие в конфликте на территории бывшей УССР и ввод западных войск был лишь вопросом времени.

«И почему я совсем не удивлен. Это было ожидаемо. США с самого начала очень сильно влезли в этот конфликт, и сейчас они лишь наращивают напряжённость», — подметил Матвей Ш.

«Как бы ни хотелось избежать, но всё идёт к большой войне. Особенно это видно по тому, как НАТО стягивает войска к нашим границам, думая, что мы этого не видим», — написал Андрей М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Некоторые комментаторы уверены, что ввод американских войск на территорию бывшей УССР станет причиной для самого жёсткого ответа со стороны России. Граждане убеждены, что США своими действиями начнут глобальный конфликт с перспективой уничтожения всего и вся.

«США веры нет уже давно. На сегодняшний день они перешли все границы и рамки в отношении России. И это является неприемлемым для нас. Мы подчеркивали, что не нужно этого делать, но создаётся впечатление, что американские власти пропускают мимо ушей все наши предупреждения. Это создаёт риск глобальной войны. Нельзя это так просто оставлять, будем действовать в ответку», — указывает Владимир П.

Часть людей полагает, что у Америки попросту нет иного выхода, ведь их подопечные нацисты не способны справиться с российской армией и рано или поздно падут под напором Вооружённых сил России.

«Они не заявляли, что не будут участвовать в конфликте на территории РФ, а только предупреждали. Или кто-то думал, что они будут просто наблюдать, как Россия побеждает нацистов? Нет уж, не ради этого они миллиарды в киевский режим вкладывали», — пишет Андрей Н.

«США — главный мировой террорист. Это их методы перенимают нацики», — отметил Валерий К.

Нашлись и те, кто уверен, что военные США самым худшим образом показали себя в Афганистане, но надеются одолеть Россию. Такое заблуждение будет дорого им стоить.

«Забыли уже, как из Афганистана бежали?!» — спрашивает Sergey P.

«Побегут, как с Афганистана, пятками сверкая. Это наша земля!» — пишет Никита У.

Напомним, 22 октября телеканал CBS News опубликовал материал, согласно которому Соединенные Штаты Америки разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях, командир которой заявил о готовности зайти на территорию бывшей УССР вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране.