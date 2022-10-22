Европейский союз должен рассмотреть вопрос помощи киевскому режиму, используя для этого замороженные российские активы, заявил 21 октября глава Европейского совета Шарль Мишель.

Матейсен И. М. Школа воров. 1852

«Мы должны смотреть на замороженные активы и их использование для реконструкции [территории б. УССР] и помощи [киевскому режиму]», — отметил он.

Политик добавил, что этот вопрос могут рассмотреть в ходе международной конференции помощи киевскому режиму, которая 25 октября должна состояться в ФРГ.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многих возмутило намерение ЕС использовать российские активы для помощи Киеву. Иные отметили, что этот шаг подорвет доверие к Западу. Другие добавили, что деньги вряд ли достанутся киевскому режиму, в лучшем случае из этих средств будут погашены долги Киева перед США и ЕС.

«Интересно, как быстро после этого инвесторы Востока сбегут из ЕС? Очень быстро… Сами топят себя, ведь инвесторы побегут в США и Китай», — считает albatros.

«Не передадут. Эта кухня на скудоумие [киевского режима] рассчитана, чтобы те продолжали верить в любовь и поддержку Запада. Это как с победой на Евровидении — пыль в глаза», — отметила Анастасия.

«А потом Путин поставит вас на счётчик…» — с сарказмом добавил A-lex A.

«В России разве нет иностранных активов? Тоже можно приватизировать», — написала Наталья.

«Пусть попробуют, они давно об этом говорят, боятся последствий», — отметила Любовь С.

«Русские всегда приходят за своими деньгами», — отреагировала Наталья К.

«Наконец-то можно будет официально все их заводы отжать», — прокомментировал один из участников обсуждения.

«Ворье, всю свою историю жили только за счёт грабежей и воровства!» — написал Игорь К.

Рене Магритт. Вор. 1927

«Пусть передают, но и Россия будет считать, что госдолг погашен, так что останутся без выплат по облигациям, и никто никому не должен будет», — добавила Лена Л.

«Как только передадут, все в мире напрягаться начнут. Остальному миру есть о чём подумать!» — отреагировал D. D.

«Оформим как покупку нескольких областей [б. УССР]», — с сарказмом написал Алексей.

«Ага, ага, сейчас они отдадут… Им бы свои экономики спасти. Вообще у меня подозрение, что там денежки-то уже потратили, а теперь надо оправдаться в глазах общества», — предположила Екатерина К.

«Пора России простить иностранные кредиты российских компаний западным банкам», — призвал Alex G.

«Самое интересное, что [киевский режим] выплатит свой долг им же этими деньгами, на которые было купленное оружие против нас. Вести войну против нас за наши же деньги, как это по-американски», — возмутился Виктор И.

«Т. е. для возвращения своих активов России придется вернуть в свой состав ВСЮ [территорию б. УССР]?» — задался вопросом еще один участник обсуждения.

«Вот удивили. Всю историю своего существования Запад грабил других и на этом строил свое благополучие», — заметил Олег Т.

«Русские приедут за своим… Всему свое время…» — добавил Аркадий В.

«Вы отдадите? Да вас жаба задушит! Скорее всего, до вас доперло, что возврата кредитов от [киевского режима] вам не видать, как и дешевого газа!..» — подытожил Дмитрий.