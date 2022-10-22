В вопросах стоимости своего газа, который поставляется на европейский рынок, Соединенные Штаты Америки задействуют двойные стандарты. Об этом 21 октября заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Макрон посетовали на то, что Европа платит Штатам в три-четыре раза дороже за топливо, нежели внутренние потребители в США.

«Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам. Это двойные стандарты», — сказал он, добавив, что «под сомнение ставится искренность в трансатлантической торговле».

«Я намерен поднять этот вопрос во время моего визита в США в декабре», — добавил президент Франции.

Заявление Макрона обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что конфликт на территории б. УССР для того и организовали Штаты, чтоб «подсадить» Европу на свой дорогой СПГ. Иные отметили, что речь Макрона, прежде всего, адресована недовольным жителям Франции.

«Абориген решил на хозяина потявкать?» — с сарказмом отреагировал albatros.

«Сейчас допиликается и в 7 раз дороже покупать будет и улыбаться в 32 [зуба]», — с юмором добавил Happy Vanilla.

«Макрон скоро договорится, США устроят переворот. Как только лягушка начинает квакать, орёл атакует, сколько раз видели — чуть вякнут, сразу беспорядки в Париже», — отметил Антон.

«Макрон осмелел?» — смеется Евгения.

«А вы думали, зачем нужно санкции было вводить и Россию плохой выставлять, если не ради своей выгоды…» — прокомментировал один из участников обсуждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Кинули вас, как лохов», — иронизирует Б. Н.

«Так это правильный газ! Штатовский, безопасный, демократичный и т. д…» — комментирует Olga.

«Так всё равно [газа] не хватит», — ответила ей (Olga) Надежда.

«Они что, реально думали, что США им друг и честный партнёр?» — не понимает «Первый».

«Да, реально многие в Европе так думают. К сожалению. К этому пониманию население вели годами», — ответила «Первому» Надежда.

«Так забавно наблюдать за всем этим. Макроша не думал, что политика двойных стандартов может обернуться против них? А «замораживать» (читай — воровать) российские активы — это честно было? Можем посоветовать ему установить предельные закупочные цены на американский газ. В отношении России, по мнению европейских политиков, можно ведь», — пишет Anita.

«Это для французов речь, чтоб взбунтовавшиеся парижане видели, как он недоволен происходящим. Смешно то, что он «обязательно поговорит» с американскими политиками на этот счёт в декабре. В декабре! Вот как он обеспокоен», — смеется El Dekster.

«Лягушатник думал, что американцы в Евросоюзе, что ли? Пусть американцам сандалии целуют, что они им хоть чего-то продадут, о цене вопроса не стоит», — прокомментировал «Армеец».

«Отродясь не бывало, и вот опять?!» — иронизирует Natali.

«Пусть потолок цен введёт», — призвал Dreamreadm.

«Макрон, на глобус посмотри! Доставка из США до Франции что, бесплатная?» — задался вопросом Pirojok Ponchikovich.

«Обидно, однако! Он-то думал, что Евросоюз — это ещё один штат США, а оказался — колонией», — не без сарказма написала Елена.

«А разве это двойные стандарты? США у себя, естественно, дешевле продают, не то что в Европу отгрузить, через океан перетащить, выгрузить…» — прокомментировал Ник@Z.

«Ну хоть до него через 8 месяцев спецоперации дошло, для чего американцы начали войну…» — подытожил ₽.