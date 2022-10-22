После того как в среду, 19 октября, состоялся телефонный разговор между президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Ирана Ибрагимом Раиси, в Варшаве, Тегеране и Киеве началась «война интерпретаций» этого события. Польская сторона поначалу отделалась кратким релизом. На сайте президента Польши сообщили лишь о том, что «лидеры затронули двусторонние вопросы и обсудили текущую международную ситуацию».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Что касается администрации иранского президента, то она выступила с расширенной трактовкой. «Аятолла доктор Ибрагим Раиси… отвергнул некоторые недокументированные утверждения о позиции Ирана, посчитав их результатом предвзятой политики западных стран во главе с США против Исламской Республики, и пояснил: «Определенной позицией Ирана с начала войны в Европе было противостояние конфликту и войне… Иран готов использовать все свои обширные возможности, в том числе в дипломатической сфере, для прекращения войны в Европе». Президент назвал прием Ираном польских беженцев после Второй мировой войны одной из вех в отношениях между двумя странами… и подчеркнул: «В нынешней ситуации и Тегеран, и Варшава должны стремиться к повышению уровня экономического и торгового взаимодействия, предлагая соответствующие решения». Президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре сослался на долгую историю дружественных отношений своей страны с Ираном, назвал гостеприимство иранского народа по отношению к польским беженцам времен Второй мировой войны признаком глубины дружбы между двумя народами и странами… Заявив, что Иран всегда стремился к расширению и укреплению мира и стабильности в мире, президент Польши призвал к повышению уровня сотрудничества между двумя странами в двусторонней и международной сферах».

(сс) Kancelaria Sejmu. Aleksander Zieliński Анджей Дуда

Возможно, всё осталось бы на этом уровне, но в дело вмешался киевский режим. За несколько дней до разговора между Дудой и Раиси киевские дипломаты «обратились к министрам иностранных дел стран — членов Европейского союза с призывом наложить санкции на Иран за помощь России в терроре против» жителей территории бывш. УССР. Поэтому Киев, судя по всему, не устроил «вегетарианский» тон первоначального сообщения канцелярии президента Польши о переговорах с иранским коллегой. И Варшава дрогнула. «Ход беседы и сам факт ее проведения прокомментировал для нас глава канцелярии президента Польши Павел Шрот», — написала 21 октября газета Rzeczpospolita. По словам Шрота, разговор Дуды с Раиси последовал за разговором с Владимиром Зеленским. Шрот добавил, что дипломатическое ведомство киевского режима выпустило коммюнике, в котором «поблагодарило Дуду за поддержку в диалоге с Ираном по поводу информации об использовании Россией иранского оружия в войне против» киевского режима. «Во время беседы с президентом Ирана президент Польши изложил категоричную позицию по этому вопросу, сказал нам Шрот», — заключило издание. После чего уже Польское агентство печати взяло комментарий у официального представителя дипломатического ведомства киевского режима Олега Николаенко, который сообщил, что Киев «прилагает максимум усилий, чтобы остановить поставки России дронов-камикадзе из Ирана», и благодарен «польскому президенту Анджею Дуде за коммуникацию с иранской стороной по этому вопросу».

Официальное интернет-представительство президента России Ибрагим Раиси

Тем самым киевский режим смог навязать Варшаве неблагоприятную для нее интерпретацию диалога между Дудой и Раиси, выставив Польшу в качестве своего политического «прокси-агента». Варшава несколько лет назад уже попадала в эту ловушку. Напомним, что в январе 2019 года Вашингтон заявил о намерении провести 13−14 февраля в Варшаве международную конференцию с участием американских союзников по Ближнему Востоку с акцентом на противодействие Ирану. Причем сначала об этом рассказал в интервью Fox News государственный секретарь США Майкл Помпео, и только после появилось совместное заявление Государственного департамента и министерства иностранных дел Польши. Эта последовательность вызвала негодование многих поляков, которые решили, что Вашингтон опять поставил их перед фактом. Отреагировал и Тегеран. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сделал тогда заявление: «Напоминание для принимающей стороны и участников антииранской конференции: те, кто присутствовал на последнем американском антииранском шоу, либо мертвы, дискредитированы, либо находятся в маргинальном положении. И Иран сильнее, чем когда-либо. Польское правительство не может смыть позор: в то время как Иран спас поляков во Второй мировой войне, оно теперь принимает отчаянный антииранский цирк».

Но в тот момент Варшаву разыгрывали в своих интересах хотя бы США как мировая держава. Сейчас получается, что польской внешней политикой на иранском направлении руководит киевский режим, срывая любые попытки Варшавы о чём-то договориться с Тегераном. Кстати, о чём? Вряд ли Польшу и Иран так интересует «война в Европе», чтобы посвящать этой теме свое время. На наш взгляд, столкнувшиеся с серьезнейшим энергетическим кризисом польские власти могут быть заинтересованы в ресурсах Ирана, богатого нефтью и газом. Если Дуда и Раиси говорили на эту тему, то это оправдывает надежды на «повышение уровня экономического и торгового взаимодействия». Но будет ли оно возможно в ситуации, когда Варшава скованна по рукам и ногам какими-то обязательствами перед киевским режимом? Посмотрим.