Вернется ли Иран в Закавказье?
С 17 октября Иран проводит достаточно масштабные военные учения «Эгтедар» («Сила») в провинциях Ардебиль и Восточный Азербайджан на границе с Арменией и Азербайджаном. Военные отрабатывают маневры с участием боевых вертолетов, десантные операции, марш-броски в темное время суток, а также применяют ударные беспилотники и барражирующие снаряды. Кроме того, военнослужащие строят понтонные мосты через реку Аракс. Правда, Иран уведомил Азербайджан о намерении провести учения, ведь он и ранее проводил их в этой части страны. Но они особенно участились после второй карабахской войны и вступления Азербайджана и Армении в так называемый постконфликтный период. Но он, по словам командующего сухопутными войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадного генерала Мохаммада Пакпура, стал характеризоваться «повышенной геополитической чувствительностью», хотя мирное соглашение 9 ноября 2020 года и последующие соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией, в том числе касающиеся разблокировки региональных коммуникаций, предполагали мирный сценарий дальнейшего развития событий.
Однако в Тегеране почему-то уверены, что на кону стоит проблема передела границ в регионе, указывая на возможность появления «натовского коридора» через Зангезур (Сюник), способного соединить Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении. При этом указывается, что при определенных условиях и обстоятельствах Азербайджан и Турция могут оккупировать армянский район Мегри и отсечь Иран от Армении. «Такого мы не допустим», — заявляет Пакпур, указывая при этом, что за предполагаемой военной операцией стоят США и Израиль. В то же время при оценке складывающейся ситуации иранская сторона недоговаривает. Наш анализ многочисленных заявлений иранских политиков и прессы дает основания для следующих базовых выводов. Первый. Необычная пока еще дипломатическая активность Запада в Закавказье связывается Тегераном с процессом ослабления влияния там России, появлением там геополитического вакуума, который заполняет турецко-азербайджанский альянс. Второй. В Тегеране видят наметившийся западный крен во внешней политике Еревана. Там опасаются более глубокого проникновения Запада в Армению в обход Турции, что сопряжено с потенциальным развалом вектора Россия — Армения — Иран на меридиональной оси и на широтной оси Турция — Азербайджан.
В более широком геополитическом контексте Тегеран серьезно беспокоят возможности США для проникновения в Иран через разыгрывание курдской и азербайджанской карт, что представляет угрозу для сохранения территориальной целостности страны. Это для Ирана это уже не размышления теоретического свойства, а осознание происходящих изменений в балансе сил на Большом Ближнем Востоке. Но в данный момент ситуация пока находится в подвешенном состоянии. Иран пытается находить решения на уровне двухсторонней дипломатии. Не случайно в Ереван прибыл с визитом глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян. На встрече с высокопоставленными лицами Армении он заявил, что «мы выступаем против присутствия иностранцев в этом регионе, будь то в Азербайджане или в Армении». Тегеран также осуществляет контакты на разных уровнях и с Баку. Но он понимает, что для эффективного вступления в закавказскую большую игру ему необходимо выходить на широкий диалог прежде всего с Россией, чтобы нейтрализовать с другого сильного регионального игрока — Турцию. Только так, чтобы не идти с ним на серьезную конфронтацию. Помимо того, в центр событий постепенно перемещается и проблема Большого Азербайджана. Интерес Ирана — не допустить такого, а если не удастся, то пустить процесс по своему сценарию, чтобы лишить Запад возможностей создавать на севере антииранский плацдарм.
Вот почему Тегеран выступает против так называемого Зангезурского коридора. Не исключено, что в случае эскалации с Баку он в первую очередь заблокирует единственную дорогу, которая проходит по его территории и соединяет Азербайджан с Нахичеванской автономией. Другое дело, как поведет себя Армения. В альянсе с Москвой — это одно. В альянсе с Западом — другое. Отметим еще один момент. Военные учения проводит не иранская армия, обеспечивающая территориальную целостность и безопасность страны, а КСИР, который отвечает за военные действия за пределами территории страны. Поэтому военные учения Ирана — это сигнал не только странам региона, но и внерегиональным игрокам. Опасность в том, что речь идет уже не о стремлении переместить фигуры на геополитической доске, а о появляющейся психологической готовности со стороны Тегерана укреплять свою безопасность военными средствами. Выход из ситуации — это подключение Ирана к общекавказским политическим и геополитическим процессам, чего не было сделано после второй карабахской войны. Но готовы ли к этому Россия, Турция, Азербайджан и Армения? Пока же ситуация в Закавказье остается напряженной, хотя не исключено, что через какое-то время мы вновь услышим из Тегерана примиренческие заявления, увидим визиты в Баку и в Ереван и заверения в глубокой дружбе и сотрудничестве, как это уже было не раз в прошлом.