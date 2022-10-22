Критика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении Соединённых Штатов Америки за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который на их рынке стоит сильно дешевле, чем на европейском, стала поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Есть выбор, который сделала американская экономика, это привлекательный выбор, который я уважаю, но это порождает двойные стандарты — когда американские цены на энергию гораздо ниже, чем у нас, потому что США — производитель энергии. И они продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем нам. Это и есть двойные стандарты», — заявил Макрон.

«Макаронинка начала догадываться», — отметил Василий П.

Многие пользователи удивились внезапному гонору, который себе позволил французский президент в сторону истинного хозяина Евросоюза.

«Ой, ничего себе, голосок прорезался! Вот так сценка, на США тявкнул!» — пишет Макс В.

«Макрон, поздно дёргаться, коль дал себя нагнуть!» — написал Андрей А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Макрон просто начал произносить вслух очевидные истины, поскольку всем уже понятно, что кризис в Европе организован в интересах США.

«Понятное дело, что США в очередной раз ищут выгоду для себя. Вы это только сейчас поняли, господин Макрон?» — спрашивает Владимир П.

«Только дошло до него, что ли, что США двойную игру ведут, что из-за ограничений цен, которые они поддерживают, на этом навариваются они сами. Скоро от хитрости США вся Европа станет бедной», — поделилась своим мнением Пелагея К.

Часть людей полагает, что дальше подобной робкой критики Макрон себе зайти не позволит, ведь он прекрасно знает, что Франция не сможет противостоять Америке.

«Обсудить это он, конечно, может, но не для того вас, дураков из Евросоюза, США заставляли отказываться от российского газа. А всё для того, чтобы потом вам безальтернативно продавать свой дорогой газ. И тут, как говорится, сами дураки!» — считает Валентина К.

Нашлись и те, кто предполагает, что Макрон вскоре расстанется со своей должностью, ведь Францию начнут сотрясать народные бунты в связи с ростом цен на энергоносители.

«Пока декабрь настанет, Макрона уже не станет», — рифмует и предсказывает Egor K.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Судя по всему, не только новоизбранная Трасс уйдёт со своего поста раньше срока, но и Макрон. Уже там протесты массовые начались, а ведь ещё даже не декабрь», — подметил Никита У.

«Это не похоже на раскол внутри НАТО, скорее политические проблемы. Всё как было всегда. Макрон из-за санкций и ограничений не может закупать газ у нас, так что Европа ищет возможности получать ресурсы в США, а те выставили свой высокий ценник, поскольку нет альтернатив. В этой ситуации Макрону стоит искать себе новое место работы, французы такое не простят», — уверена Лиза В.

Напомним, 21 октября президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе раскритиковал Соединённые Штаты Америки за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который на их рынке стоит сильно дешевле, чем на европейском.