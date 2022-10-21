В Британии призвали лишить Лиз Трасс пожизненных выплат, которые полагаются бывшим премьер-министрам. The Guardian сообщает, что 21 октября лидер парламентской оппозиции Кир Стармер высказался о том, что подавшая в отставку Трасс должна признать, что не заслужила выплаты, и отказаться от них.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

Как бывшей главе правительства, подавшей в отставку, премьер-министру положено содержание — £115 тыс. в год ($128 тыс.).

«Она провела на посту 44 дня, она не заслужила этих денег и должна отказаться от них», — высказал свою точку зрения Стармер в интервью телеканалу ITV.

Аналогичное мнение у главы партии «Либеральные демократы» Эда Дейви, а также — у руководителя британского профсоюза госслужащих Марка Сервотки.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения стали подозревать, что это был такой «хитрый ход» Трасс, которая за 44 дня «позора» получит пожизненные выплаты (пенсию).

«Тетка страну разваливала как не в себя, с чего бы ей отказываться?» — смеется Xlodvig M.

«Зачем ей отказываться? Британские терпилы оплатят», — шутит один из участников обсуждения.

«Да-а-а, раз такие разговоры пошли, видать, кинуть Лизку хотят. И поделом!» — добавила Марина.

«Так она туда ради выплат и рвалась», — считает Александр.

«Она, может, и не самая умная, но здесь она точно сообразит, что больше она нигде такую пенсию себе не заработает», — добавила Агния.

«Шиш им всем. Зря, что ли, 44 дня мучилась?» — иронизирует Фома Фомич.

«Нормальненько сходила в премьеры, теперь можно и на пенсию свалить», — с юмором добавил Олег Ш.

«За свою тупость надо платить, пусть содержат ее теперь до смерти», — призвал Alex O.

«Дура-дурой, а старость себе обеспечила. За 1,5 месяца и экономику развалила, и ещё денежку хорошую заработала», — пишет Мила.

«Не откажется. И правильно, так им и надо. Заслужили», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Платите, раз положено! Какая выгодная должность — 44 дня позора и на всю жизнь обеспечен!» — смеется Елена.

«Хренушки. Не для того она позорилась, чтоб потом чай без сухариков пить. Выньте да положьте! Ну и что, что кухарка! Кухаркам тоже пенсия положена, ироды!» — прокомментировал Олег Н.

«Понятно, побывала на заработках», — добавил Z. M.

Prime Minister's Office Лиз Трасс

«Скоро этой суммы ей на уголь для отопления будет не хватать», — с сарказмом отметил Evgenii.

«Налогоплательщикам не привыкать платить за всяких дебилов…» — написал Andrew.

«Ну, это финансово выгоднее — дать ей пенсию, чем держать на посту министра», — добавил Māris L.

«По справедливости должно быть всё наоборот, не справился с работой — плати неустойку государству, тогда на эти посты брехуны лезть не будут…» — комментирует Ирина.

«А что, ловко «обманула систему», — с сарказмом подметил Дмитрий П.

«Вот в чём был план», — смеется Наталия.

«Лизка теперь может любую зиму в Британии пережить на свою пенсию…» — шутит Андрей Л.

«44 дня позора, проигрыш салату, но 115 000 фунтов стерлингов [в год] до конца жизни. Стоило рискнуть», — иронизирует Екатерина.

«Вот была же у нее экономическая программа всё-таки», — с юмором добавил Inna.

«Не такая она, видимо, и дура», — заметил Archi M.

«Э-э-э, нет! Положено так положено! Это один из наших лучших агентов. Нам ей, что ли, платить?» — пошутил ZOV PTREZ.

«Если бы вас попросили отказаться от 650 тысяч рублей в месяц, вы бы отказались? И ради чего? Нет, просить об этом было просто нечестно, если не сказать подло. Такой вот у них серпентарий. Я считаю, что бабка заработала», — прокомментировал Petr P.

«Пусть теперь на эту пенсию [киевский режим] и поддерживает, она же обещала Зеленскому», — подытожила Оксана.