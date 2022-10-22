Заявление омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой о том, что все побывавшие в плену у киевского неонацистского режима бойцы Донецкой и Луганской Народных Республик прошли через пытки, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«Мы, естественно, всех ребят проинтервьюировали, и мы понимаем, что ко всем 100% освобождённых применялись пытки. На основании их опроса мы обратились в Международный комитет Красного Креста, также в ООН по правам человека и помимо этого уведомили всё компетентные органы, Следственный комитет и военную прокуратуру Российской Федерации», — заявила Морозова.

«Кто-то издевательства терпит, а по телику шоу за шоу! То маски, то танцы. Правды не увидишь», — отметила Кристина В.

Многие пользователи пришли к выводу, что пытки подтверждают тот факт, что никакими международными конвенциями Киев не руководствуется и применяет привычные для него террористические методы, чтобы запугать своих оппонентов.

«Киевский режим — террористический! Все, кто не протестует против него или поддерживает его, — тоже террористы», — поделился своим мнением Владислав В.

Некоторые комментаторы отмечают, что пытки со стороны Киева — это обратная сторона невероятных потерь среди личного состава ВСУ. Таким образом нацисты компенсируют свои неудачи.

«Они на пленных вымещают всю свою злобу, агрессию и обиду, потому что на фронте дела обстоят так себе», — подметил Платон Б.

Ряд пользователей указывает на то, что международные организации самоустранились из конфликта на территории бывшей УССР, разрешив тем самым нацистам творить какие угодно ужасы.

«Зато в ООН как всегда ничего не видят… Просто необходимо при обмене держать международную комиссию, так, чтобы о ней нацистам известно не было раньше времени, которая документально подтверждала бы следы пыток», — указывает Котяра К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слепцы

Нашлись и те, кто обратился к тем, кто вернулся из нацистского плена. Граждане выразили слова уважения этим мужественным людям, которые прошли через преисподнюю и вернулись домой с пережитым ужасом.

«Эти люди, которые испытали все ужасы пыток и выстояли, не сломив свой дух, — настоящие герои. Мы гордимся такими людьми, в чём и отличаемся от других стран. Нас не сломить. Никогда и ни за что!» — указывает Владимир П.

«С возвращением домой, герои наши! Мы своих не бросаем, и из плена вызволяем по максимуму наших военных!» — написал Эрмин Х.

«Как хорошо, что люди наши вернулись домой. Я думаю, что они мечтали об этом дне, потому что ВСУ только и могут в таком положении, что издеваться над нашим народом», — пишет Серафим П.

«Слава богу, что ребята вернулись домой целыми, хоть и, видимо, пережив ад на Земле. Киев обязательно ответит за это всё», — считает Тарас Х.

Граждане считают, что все, кто подвергся пыткам, должен получить существенную помощь со стороны России, чтобы вернуться в общество здоровыми.

«Всем, кто из-под пыток вернулся, нужна психологическая помощь. Это не шутки, друзья. Многие там свою душу оставили, вернувшись пустыми», — написал Василий М.

Напомним, 21 октября омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила журналистам, что все побывавшие в плену у киевского неонацистского режима бойцы Донецкой и Луганской Народных Республик прошли через пытки.