Заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что в ходе саммита Европейского союза в Брюсселе Венгрии удалось добиться того, что в случае принятия предложения Европейской комиссии о введении потолка цен на газ сообществом для венгерской стороны будут сделаны исключения, так как в противном случае страна останется без голубого топлива, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

«Каждый пытается выжить как может», — отметил Андрей А.

Многие пользователи пришли к выводу, что Венгрия добилась для себя того, чего не могут себе позволить другие европейские страны. Теперь неравенство может послужить причиной для скорого выхода этой страны из Европейского союза.

«Теперь каждый сам за себя», — написал Алексей П.

«Орбан — политик, думающий о своей стране. В Европе это просто уникум», — пишет Евгений К.

«Венгрия может перейти черту и вылететь из Европейского союза. Наверное, это только к лучшему», — пишет Дневник П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Венгрия выглядит наиболее адекватной страной на фоне своих соседей.

«Венгры — единственные адекватные персонажи в Европе, если честно. Они понимают, что этот потолок цен на газ — это дно, после которого вообще никакого газа не будет», — отметила Марина Н.

«Венгры стараются для своей страны, не прогибаются под Запад», — считает Елена В.

Часть людей полагает, что венгры этой зимой будут, как всегда, в тепле, а вот остальная Европа будет замерзать.

«Европейские власти просто наплевали на людей, ввели санкции на Россию из-за русофобии. А как отапливать дома будут, не подумали», — указывает Арман М.

«Не только венгры были против потолка цен на газ, в этот раз ещё и Германия высказала своё негативное отношение к этому. Все уже поняли, к чему это приведёт», — уверен Эрмин Х.

Ряд пользователей указывает на то, что залог успеха Венгрии заключается в том, что эта страна не разорвала отношения с Россией и уважительно себя ведёт по отношению к российским гражданам.

«Венгры нормально с нами общаются и ничего из себя не строят, так что им можно будет и нормальные цены давать», — считает Никодим А.

«Отличные для венгров новости! Они смогут покупать российский газ и ни в чём себе не отказывать», — отметила Ульяна Б.

Нашлись и те, кто считает, что Венгрия просто ищет для себя выгоды, пока её соседи пытаются угодить своему американскому хозяину.

Джордж Армфилд. Ожидание хозяина. 1870

«Конечно, им выгодно наши ресурсы скупать за копейки. Они себе всё берут и не выделываются. Но как только им что-то другое предложат, моментально отвернутся от нас. Вот так наши власти себе «покупают» друзей. Временно», — поделился своим мнением Павел М.

Напомним, 21 октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал на своей странице в одной из соцсетей о том, что в ходе саммита Европейского союза в Брюсселе Венгрии удалось добиться того, что в случае принятия предложения Европейской комиссии о введении потолка цен на газ сообществом, для венгерской стороны будут сделаны исключения, так как в противном случае страна останется без голубого топлива.