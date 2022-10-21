Заявление майора морской пехоты ВСУ Николая Мищенко, находящегося в заключении, о том, что американские и британские инструкторы обучали киевских боевиков вести боевые действия в городах уже в 2016 году, когда предполагалось урегулировать ситуацию мирными средствами на основе Минских соглашений, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США и киевский режим

«Это были как обычные занятия, но, как я понимаю, шло к тому, чтобы люди были подготовлены к таким моментам. Не как в Великую Отечественную, вышли в поле, окопались и воюют, а что будут городские бои, и дабы люди понимали, получили практику, с ними проводились эти занятия», — заявил Мищенко.

«Это уже и так было ясно. Порошенко ещё в своё время себе натовских спецов привозил, чтобы его нацистов хоть чему-то научили», — напомнил Максим Е.

Многие пользователи напомнили, что эта информация уже давно всем должна быть известна, поскольку Киев никогда не планировал завершить конфликт мирным путём, а на протяжении всех восьми лет после нацистского государственного переворота готовился к полноценной войне.

«Да, Порошенко уже прямо сказал, что мирно регулировать они ничего не планировали. Так что ежу понятно, что с 2016 года [территория бывш. УССР] готовилась к вооруженному конфликту», — пишет Иосиф Л.

«Никто не собирался соблюдать эти филькины грамоты, названные Минскими соглашениями», — поделился своим мнением Иван Б.

Некоторые комментаторы уверены, что переустройство территории бывшей УССР под плацдарм для наступления на Россию началось ещё в 2014 году, когда в Киеве произошёл госпереворот и к власти пришли нацисты.

«Да ещё чуть ли не с 2014 года об этом сразу начали говорить, что их ещё тогда обучали. Просто никто слушать не хотел», — написал Никодим А.

«Тогда уже не предполагалось ничего «урегулировать мирными средствами». Ещё с 2014 года готовилась война Киева против русскоязычного населения и России. Вопрос лишь в том, на какой территории это всё должно было происходить: на российской, либо же [на территории бывш. УССР]», — уверен Олег З.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

Часть людей полагает, что после таких свидетельских показаний Запад должен быть признан полноценным участником вооружённого конфликта на территории бывшей УССР.

«Запад очень хочет стать стороной конфликта. Хочется, но колется», — отметил Виталий Ч.

«Понятное дело, что обучал, и, по-моему, это реально уже никто не скрывает, что силы Запада воюют с Россией сегодня», — считает Варвара П.

Нашлись и те, кто указывает на то, что даже Североатлантический альянс признал, что участвует в войне против России.

«Запад фактически уже стал стороной конфликта и даже уже не особо это скрывает, если послушать заявления того же Столтенберга», — указывает Софья В.

Напомним, 21 октября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому находящийся в заключении майор морской пехоты ВСУ Николай Мищенко признал факт того, что американские и британские инструкторы обучали киевскую армию вести боевые действия в городах уже в 2016 году, когда предполагалось урегулировать ситуацию мирными средствами на основе Минских соглашений.