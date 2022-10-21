Заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова о том, что в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне погибли три человека, ранены ещё десять, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«В результате обстрела террористами Зеленского переправы в Херсоне три человека погибли, среди них есть дети, десять мирных человек ранены. Двенадцать гражданских машин сожжены», — заявил Рогов.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту умышленного удара по переправе через Днепр из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами в тот момент, когда через переправу следовала гражданская колонна. По данным следствия, число погибших гражданских после преступного обстрела увеличилось до четырёх человек.

«ВСУ продолжают действовать как самые настоящие террористы», — заметил Даниэль Б.

Многие пользователи пребывают в шоке от ужасающего преступления киевского неонацистского режима.

«Как можно так поступать с мирным населением вообще? Им что, даже детей не жалко?!» — ужасается Екатерина Ж.

«ВСУ опять по переправам фигачат. Что самое главное — они ещё и оправдывают это. А там люди мирные хотели просто в безопасное место попасть», — пишет Арман Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что переправа нужна мирному населению для того, чтобы покинуть зону боевых действий. Именно этого, судя по всему, стараются не допустить киевские нацисты.

«Среди них были дети. А потом опять будет вой среди бандеровцев: «А нас за що?!». Вот так жил Донецк и Луганск все эти годы, теперь и Херсон на себе в полной мере ощущает, что собой представляет киевский неонацистский режим», — указывает Демьян Н.

Александр Погожев ИА REGNUM Фиксирование места военного преступления. Донецк, 22.09.22

«Повод задуматься оставшимся [жителям на территории бывш. УССР]. Когда ВСУ уходят с их земель, то ВСУ тут же начинают считать жителей этих земель своими врагами. Так было с Донецком, Луганском, Мариуполем. Теперь Херсон. И с Киевом, с Сумами и со Львовом будет так же», — уверен Роман S.

Часть людей не имеет даже тени сомнения в том, что «цивилизованный мир» проигнорирует это преступление киевского режима.

«Жуть какая! Вот, кстати, вопрос на миллион: завтра в заголовках западных газет будет показано это преступление киевского режима? Или раз уж это сделал Киев, то это «другое»?» — интересуется Даниил Ш.

«Ну что, и теперь будем с ними переговоры вести? А есть уже о чём и с кем после очередного террора? Кто им ракеты поставляет для убийства мирного населения? Западные партнёры? С ними тоже диалог будем выстраивать?» — спрашивает Елена К.

Ряд пользователей считает, что гражданских надо вывозить скрытно, не позволяя нацистам знать, куда им следует наносить удары.

«Не надо было трубить об этом по всем каналам! Ещё и показывать. Сразу же навели цель для нацистов», — указывает Светлана У.

«Необходимо усилить безопасность людей и максимально оградить их от обстрелов со стороны ВСУ», — считает Владимир П.

Напомним, 21 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своём Telegram-канале о том, что в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне погибли три человека, ранены ещё десять.