Известие о том, что президент Турции Эрдоган не теряет надежд организовать встречу Путина с Зеленским, спровоцировало волну ироничных комментариев в социальных сетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Ау, какие переговоры? Путин, реальный со здравым умом человек, будет с наркошей беседы проводить, кто такой Зеленский, наркоман и ВСЁ», — считает Милена Скрипина.

«Эрдоган чисто америкосов позлить это говорит», — считает Вячеслав Т.

«Эрдоган тот ещё гарант. Особенно в свете последних событий — перевозка взрывчатки с помощью зерновой сделки. Да и за байрактары пусть отвечает — унылый конь», — заметила Светлана.

«Зеленскому дедушка не разрешит. Он у него видимо спрашивает даже, можно ли сходить в туалет, а тут переговоры…» — смеется Анна.

«Смешно! Эрди будет сейчас говорить все что угодно — только бы переизбраться в 2023 году», — считает Анастасия.

«Как же достали эти псевдомиротворцы», — заметил Сергей Готьван.

«Эрдогана беспокоят порты, которые, вероятно, станут российскими. А у Турции на них большие планы», — считает Ольга.

«Пока все идёт, как говорила Ванга, только есть нюанс, она ещё говорила, что Турция перестанет существовать и Константинополь снова будет православным», — поделилась информацией Светлана Стасенкова.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

«Не интересно, от слова совсем. Хотя, нет, интересно, при выполнении одного маленького пунктика: амеры тихонько собираются, забирают с собой всех своих прихвостней, садятся в самолётик и у… с евразийского континента в своё зажопье. Так справедливо будет», — поделилась мнением Елена Шевченко.

«Россия с террористами переговоров не ведёт!» — напомнила Валентина Коновалова слова Путина.

«Никаких переговоров с фашистами, народ России не поймет», — соглашается Филипп.

«Кто-то из нормальных может представить, чтобы Сталин встречался с Гитлером…? Так почему с этим фашистом из Киева должен встречаться наш главнокомандующий?» — привела довод Наталья Мирошниченко.

«Вопрос не в переговорах, а в том, что Эрдоган много на себя берёт, не ему решать, кому и как и тем более с кем договариваться! Просто видимость работы создаёт, типо: «Смотрите я занят и не могу решать проблемы турков, у меня тут миротворческая миссия…» По факту, кроме флуда в мировом инфополе и непонятной суеты, ничего не делает… Вбросами занимается только, в прошлый раз он уже успел даже столы накрыть и минералку заказать, когда вбросил об очередных переговорах, о которых никто не в курсе. Пустозвонством и заполнением информационного пространства занимается… Уже смешно, вроде и президент, а в то же время базарный торгаш с Медины, приставучий, как банный лист», — отозвался Вячеслав Медовике об Эрдогане.

«Пусть Эрдоган сам с Зелей разговаривает», — предлагает Светлана Иванова.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского нацистского режима Владимиром Зеленским.

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