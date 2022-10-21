Боевики киевского террористического режима умышленно ударили по гражданской переправе через Днепр в Херсоне, их удар был направлен против мирных жителей. Об этом 21 октября сообщил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дьяволиада

Политик указал на то, что переправа работала ночью, чтобы на левый берег Днепра переправить максимальное число мирных людей, военнослужащие переправой не пользовались и она не применялась для военных грузов.

«Я уверен, что киевский режим знал о том, что эта переправа гражданская», — сказал он.

Отметим, утром 21 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что известно о четырех погибших в результате удара по переправе. Глава военно-гражданской администрации Херсона Александр Кобец также сообщил, что среди погибших есть дети.

Произошедшее в Херсоне не оставило равнодушными пользователей мессенджера Telegram. Многие отметили, что Киеву плевать на жизни мирных граждан, им важны только территории. Другие подчеркнули, что никаких переговоров с киевским режимом быть не может.

«И кто-то ещё верит в то, что там есть нормальные люди? Там нелюди! Убивают гражданских намеренно! Сволочи! А мы всё верим в хорошее. Нет его на [территории б. УССР], нет совсем!» — отреагировал пользователь с ником «Россия».

«Твари… И как можно с такими о чем-то договариваться? Пока каждый причастный к гибели мирных не понесет наказание, нельзя останавливаться», — добавил D.

«Переговоры? Опять? Нет, хватит. Пытались уже. Только время бесценное потеряли. С кем переговариваться? С фашистами? Нет уж. Только силой, чтобы стереть с лица земли», — отреагировала Irina.

«Это к тому, что мы против мирных [жителей бывш. УССР] не ведем военных действий. А они… наших мирных уничтожают», — написала Наталья.

Цитата из видео «Первые паспорта РФ в Херсоне» Выданные паспорта

«Боже, я понимаю, твари отдают приказы, а какие твари их выполняют?» — не выдержала Анна Т.

«Они реально в разы хуже фашистов!» — отметила Виктория.

«Вы все еще удивляетесь? Уже давно пора понять, что рядом фашистское отребье», — добавила Варвара И.

«Так [киевскому режиму] люди не нужны! Им нужно просто «освободить» «свою» территорию, «свои» земли. Тем более в этих областях они уже не считают этих людей своими. Поэтому и уничтожать их будут не жалея!» — написала Любовь.

«Какие же они нелюди», — возмутилась Ирина Л.

«Ответка будет? Оставшиеся подстанции добить», — призвал DezGun.

«А потом удивляются, почему люди шли на референдум, чтобы быть с Россией. [Киевский режим] убивает всех, неважно, свой или чужой», — подытожила Ольга И.

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