Вооружённое противостояние между палестинскими группировками долгое время оставалось в тени более масштабного, глобального арабо-израильского конфликта. Однако противостояние между палестинскими группировками, в сущности, оказывает решающее влияние на конфликт между арабским миром и Израилем.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

Фактически палестинские фракции можно разделить на два блока: светские и исламистские. К первым относится партия ФАТХ, являющаяся правящей в Палестинской администрации, ко вторым — движение ХАМАС, которое возглавляет сектор Газа. Именно эти силы на протяжении последних 30 лет тянут на себя одеяло, стремясь заполучить власть в Палестине.

Истоком этой вражды являются соглашения в Осло 1993 года, когда власти Палестины согласились на мир с Израилем. Радикально настроенные палестинцы восприняли мирное соглашение как предательство и продолжили борьбу. В итоге сложились два очага противостояния: радикалы из ХАМАС в Газе, исповедующие идеи джихада, и власти Палестинской автономии, выступающие за политическое урегулирование конфликта с Израилем.

riots palestine Волнения в Палестине

Кроме идеологических разногласий, между ФАТХ и ХАМАС существует конфликт на финансовой почве. Обе политических силы претендуют на средства, направляемые из исламских стран на поддержку народа Палестины, а также — на оказание помощи палестинцам, проживающим в Сирии, Ливане, Иордании и других странах.

Неслучайно, что именно лагеря беженцев стали ареной противостояния между двумя группировками. Летом 2022 года ситуация дошла до кровопролитных боёв, которые привели к потерям с обеих сторон.

Ситуация вызвала обеспокоенность со стороны других арабских стран, которые переживают за «палестинское дело» и опасаются, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к окончанию вооружённой борьбы палестинцев с Израилем.

С инициативой провести мирные переговоры между палестинцами выступили власти Алжира. Они же предложили свою территорию в качестве площадки для подобной встречи.

В четверг 14 октября в Алжире прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве. Под итоговым документом подписались представители ФАТХ, ХАМАС и ещё 12 партий.

Соглашение подразумевает избрание Национального совета Организации освобождения Палестины в течение одного года после подписания декларации, признание этой организации единственным законным представителем палестинского народа и проведение в течение года всеобщих, президентских и парламентских выборов. Это правительство должно получить власть на всех палестинских территориях, включая город Иерусалим. Контроль за осуществлением условий соглашения берут на себя власти Алжира.

С одной стороны, сделка действительно ставит точку в палестинском противостоянии. И, по крайней мере на время, ХАМАС и ФАТХ зароют топор войны — первые практические шаги в этом направлении уже были предприняты обеими сторонами.

ISM Palestine Да здравствует Палестина!

В глобальном смысле соглашение также меняет расклад сил в ближневосточной политике. Единое палестинское правительство сможет аккумулировать в своих руках средства, получаемые из-за рубежа, и выступить в качестве силы, с которой будут вынуждены считаться и другие арабские страны, и Израиль.

Однако не стоит считать, что с подписанием одного документа испарятся противоречия, которые скапливались на протяжении десятилетий. Допустим, что палестинцам удастся провести всеобщие выборы, которые будут признаны на международном уровне. Но их итог не устроит либо ФАТХ, либо ХАМАС. Уже сейчас можно предположить, что на территории сектора Газа президентом будет избран глава ХАМАС Исмаил Хания, а на Западном берегу реки Иордан ситуацию попытается обыграть в свою пользу действующий президент Палестинской автономии Махмуд Аббас. В случае, если ХАМАС возьмёт большинство в обоих палестинских анклавах, правительству ФАТХ придётся навсегда уйти в историю, и крайне маловероятно, что они решатся уйти с политической арены без боя.

Поэтому палестинская солидарность при ближайшем рассмотрении может обернуться новой палестинской проблемой, которая ещё более усугубит и без того непростую обстановку в регионе.