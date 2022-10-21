Иран якобы является участником боевых действий на территории б. УССР, так как поставляет российской стороне БПЛА и якобы направляет в помощь России своих специалистов по эксплуатации поставленных беспилотников. Об этом 20 октября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА Герань 2

«[Иранская сторона] участвует в боевых действиях [на территории б. УССР] на земле напрямую, а также косвенно — путем поставок вооружений», — заявил Кирби.

Чиновник отметил, что Россия якобы получила от Ирана десятки беспилотников и, вероятно, ждет еще поставок, он также добавил, что РФ якобы уже применяет иранские БПЛА.

Американский чиновник также заявил, что Москва намерена заказать у Тегерана ракеты класса «земля-земля» и пригрозил, что Штаты ответят на это дополнительными ограничительными мерами против иранской стороны, а также рассмотрят возможность введения новых ограничений.

Заявление Кирби обсудили в мессенджере Telegram. Многих возмутила наглость американцев, которые спровоцировали конфликт на территории б. УССР и являются его участниками.

«Участие Вашингтона и НАТО в военных действиях на [территории б. УССР]… это другое! Вы не понимаете! Какую бы гадость и подлость в мире не сделали США — это всё «правильно», потому что в интересах США! Но если кто-то посмеет соблюдать СВОИ интересы — тут же санкции, вмешательство, экспорт «революций», проплаченных и организованных США, а то и ввод войск с «демократическими» бомбардировками! И это никакое не участие! А просто соблюдение национальных интересов США! Одно слово — НАГЛОсаксы!» — написала Татьяна Х.

«Ещё кто-то до сих пор удивляется двойным стандартам и лицемерию США?» — не понимает Владимир.

«Этодругин экспресс форте», — с юмором отметила KateSh.

«Ну да, американцы на [территории б. УССР] мышей ловят», — с сарказмом прокомментировала Светлана.

«Никто никому ничего не поставляет!» — подчеркнул Всеволод.

«Они [обнаглели] и думают, что никто до сих пор это не видит, потому что раньше никто на их лицемерие внимания не обращал», — добавил Kalinov Most.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Военная помощь Украине от США

«Они еще до сих пор не поняли, что их тоталитаризм уходит и их уже не слушают», — отметил Антоха.

«Ну высказался и что? Ирану и России от этих слов, мягко говоря, фиолетово, а за возможность сослаться на них при случае, спасибо!..» — пишет Станислав.

«А что США? А США подожгли [конфликт на территории б. УССР], поставляют… [киевскому режиму] оружие и на территории [б. УССР] руками [жителей бывш. УССР] воюют с Россией! И «это другое» больше не катит, дед Байден!» — отреагировала Галина.

«Ага, а американцы прям белые и пушистые. Уроды», — не выдержала Галина Р.

«Ну пусть объявят войну Ирану, заодно узнают, есть ли у них уже ядерное оружие», — с сарказмом написал S. P. Q. R.

«Как обычно, все по привычке: бревно и соринка!» — добавила Елена.

«Вот это наглость. Всем наглостям наглость!» — отреагировал Лето Солнышко.

«А Турция с их байрактарами? Или это другое?» — задалась вопросом Лерыч.

«А США не только участник, а ещё и зачинщик военных действий, и организатор, и спонсор!» — прокомментировал Н. Б.

«У США «демократичные» бомбы, а у остального мира — нет… Поэтому им можно, а вот всем остальным — нельзя», — написал Николай.

«Зато НАТО «не при делах», — смеется Никита Ф.

«Лицемерие и двойные стандарты, наглости и пределу которых нет», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Ошиблись. Должно звучать: Белый дом в настоящее время является участником боевых действий на [территории б. УССР] — Тегеран», — подытожил Sasha.