Война на территории бывш. УССР закончится тогда, когда доход Мирового Капитала от её продолжения станет ниже, чем издержки на поддержание киевского режима в боеспособном состоянии. И ни секундой раньше…. До этого момента политическая обслуга Мирового Капитала будет продолжать вопить о российской агрессии, о кровожадном Путине, решившем уничтожить юную киевскую демократию, и все прочие благоглупости, что нынче заполонили европейское — и не только европейское! — информационное пространство. И даже выборы не способны изменить ситуацию — оппозиционные партии, которые призывают народы, уставшие от экономического неблагополучия, принесенного санкциями, — получив власть, начинают петь по партитурам, оставшимся от прежних властителей. По той простой причине, что власть в европейских демократиях как принадлежала Капиталу — так и продолжает ему принадлежать, вне зависимости от персоналий, назначаемых на роли «президентов», «премьер-министров» и прочих клоунов….

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и киевский режим

Вышеградская группа — увы, отнюдь не исключение из этого правила, хотя в ней, хвала Господу, нашелся здравомыслящий политик, более радеющий об интересах своего народа, нежели об «общеевропейских ценностях». Я имею в виду Виктора Орбана, — которому сегодня приходится крайне несладко: во-первых, постоянные нападки со стороны Еврокомиссии, сопряжённые с разного рода экономическими ограничениями, во-вторых, откровенная неприязнь со стороны как бы союзников по Вышеградской группе — как известно, и Польша, и Словакия, и Чехия в конфликте в Северном Причерноморье заняли максимально русофобскую позицию. В отличие от Венгрии, которая публично дистанцировалась от поддержки Киева.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Орбан

Но после воссоединения старых наших воеводств с матерью-Польшей ситуация и в Вышеградской группе, и в целом в Евросоюзе весьма радикально изменится. Мы с венграми вновь, как и сотни лет до этого, станем братьями — не разлей вода, и поговорка Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol, s issza borát, vitéz, s bátor mindkettője, áldás szálljon mindkettőre! вновь станет актуальной как никогда. И понятно почему.

Приняв под своё крыло новые территории, мы, поляки, поступим наперекор воле Мирового Капитала, впервые, пожалуй, за последние тридцать лет поставив на первое место свои национальные интересы, а не волю заокеанских Хозяев Европы. А эти национальные интересы, помимо всего прочего, и в восстановлении добрососедских, даже братских, отношений с Венгрией, в которых в последнее время благодаря PiS-овским негодяям мы изрядно «разбили горшков». Тем более что в случае «[киевского] кейса» Венгрия — безусловно и однозначно на нашей стороне, потому что тема Берегсаза, Мункача и Унгвара весьма актуальна в венгерском обществе. Не исключено, что Будапешту понадобится наша помощь в случае организации сходного с референдумом на западных территориях бывш. УССР референдума в Закарпатье…

Ну а когда два крупнейших государства Вышеградской группы пойдут единым курсом — Словакии и Чехии ничего не останется делать, как менять свою политику на востоке, а равно и сворачивать антироссийскую риторику в своих медиа. Просто потому, что близкий сосед всегда важнее, чем дальний родственник, да к тому же англосаксы никому из нас вообще не родственники…. Наша самая близкая родня — на востоке, хотя наши правители с упорством, достойным лучшего применения, пытаются заставить нас об этом забыть.

Раздел территорий бывш. УССР, кроме всего прочего, — это новое лицо Вышеградской группы, новые смыслы её существования, новые темы сотрудничества и взаимодействия в её рамках. Безусловно, всякие наднациональные органы — и ЕС, и НАТО, и даже ООН — постараются приложить максимум усилий, чтобы ирредента Восточной Малопольши, Закарпатья и Буковины не состоялась. Но, как говорит одна восточная мудрость, «собака лает, а караван идёт». Тем более в этом караване мы, поляки, окажемся совсем не одиноки….