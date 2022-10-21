В преддверии начала формирования нового правительства в Италии с одной из партий, которая должна участвовать в этом процессе, произошёл скандал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Agência Brasil Сильвио Берлускони

Лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что обменялся с президентом России Владимиром Путиным подарками, получив от него 20 бутылок водки. Затем всплыла аудиозапись, в которой он в разговоре с однопартийцами обвиняет Владимира Зеленского в провоцировании войны.

По его словам, после подписания Минских соглашений в 2014 году киевский режим обязался не нападать на республики Донбасса, однако «бросил всё к чёрту» и уже на следующий год атаковал границы ЛДНР. В результате погибает несколько тысяч мирных жителей.

Берлускони заявил, что на российского президента давила вся страна, после чего он решился на проведение военной спецоперации. Операция должна была продлиться не более двух недель, однако из-за вмешательства Запада превратилась в «двухсотлетнюю войну».

Запись вызвала эффект разорвавшейся бомбы, а сам политик оказался под шквалом критики со стороны официозного западного мейнстрима. Очевидно, что в результате его шансы на влияние в новом правительстве сильно уменьшились. Что, по всей видимости, и было целью организаторов скандала.

Союзник Берлускони по коалиции Джорджа Мелони уже заявила, что в новом совете министров не будет противников НАТО.

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Простые итальянцы тем временем лишь недоумевают по поводу происходящего, отмечая, что ветеран итальянской политики ничего нового не рассказал.

«Берлускони сказал только правду, и больше ничего», — прокомментировал Джузеппе С.

Archive.government.ru Владимир Путин и Сильвио Берлускони

«Единственный раз, когда я согласна с тем, что говорит Берлускони. А Зеленский и все прочие, похоже, хотят мировой войны», — добавила Агата Дж.

«Он действительно первый, кому хватило смелости назвать вещи своими именами», — считает Карла К.

«Берлускони говорил только то, что многие хотели бы сказать, но не имеют смелости для этого. Боюсь, ему это припомнят», — опасается Пино П.

«Лично меня Берлускони не сводит с ума. В условиях господства лицемерия он сказал чистую правду, то, о чём думает большинство итальянцев», — отметила Кармело Д’А.

«Он не один, так на самом деле думают миллионы итальянцев. Нам эта война нанесла и продолжает наносить неисчислимый ущерб», — вставил Коррадо М.

«Похоже, Берлускони был одним из немногих, кто хотел бы улучшить отношения с Россией. Теперь ему этого сделать не дадут», — рассуждает Федерико П.

«Сильвио, если ты ещё раз заговоришь, то Зеленский будет обстреливать нас оружием, которое мы ему поставляем», — пошутил Густаво М.

«Водка лучше, чем то, что потребляет киевский комик», — заключила Лоренца М.

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