Известие об ударе ВСУ по гражданскому населению во время переправы в Херсонской области, в результате которого погибли четверо человек и еще как минимум 10 получили ранения, взбудоражило соцсети. Люди призывают к немедленному и массированному удару по Киеву.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Когда уже корреспонденты начнут писать правду? Обстреляли переправу не ВСУ, а США! Они поставляют оружие специально для уничтожения мирных граждан, значит, это именно США целенаправленно обстреливают мирное население», — уточняет Алексей Иваньков.

«Как жалко людей, которые уезжали из дома в надежде спастись. И вот так всё ужасно сложилось. Опять жертвы, слезы и бессилие что-либо изменить… Твари фашистские, что же вы творите в своём «цивилизованном» мире? Кто ответит за загубленные жизни мирных людей? Какое-то расчеловечивание происходит. Слов нет…» — отмечает Людмила.

«Сразу было понятно, что эти мрази переправу в покое не оставят», — заметил Дмитрий.

«При таком скоплении людей рано или поздно должно было прилететь», — считает Василий Зуруанов.

«Продажные хохлы, наводчиков много! Такое скопление людей, стоило ожидать!» — рассуждает Татьяна.

«Перестаньте жалеть террористов! Мы уже не просто просим и советуем, мы требуем, услышьте нас!» — заявил Олег Териканов.

«Твари. Совестливое европейское сообщество привычно прижмурит глазки», — заметил Виктор Галядкин.

«Гореть вам в аду, фашисты с Западом и США», — пожелал Виктор Белугин.

«Какое-то абсолютное зло. Это не люди. Твари. Просто низшая ступень эволюции — жрать, трахаться и ненавидеть. Обезьяны добрей и человечней. В загоны их всех», — считает Вера Миронова.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

«Артиллеристов в плен не брать! Жарить живьем тварей!» — призывает Елена Новикова.

«Давить эту мразь надо, никого не жалеть, всех — в ад!» — считает Ирина.

«А мы хохлов жалеем, один народ братский. Извините, но животные, убивающие гражданских, а другие — радующиеся в соцсетях смерти невинных, мне не братья», — поделилась мнением Жанна.

«Мало того, что среди мирного населения есть наводчики, так и наши журналисты оказали медвежью услугу. Не успели заснять сюжет, как идёт эвакуация людей, как тут же прилетело! Вопрос: зачем всё показывать?! Просто расскажите, без привязки, что идёт эвакуация! И всё!» — рассуждает Валентина Молостова.

«Эти злобные твари регулярно смотрят наши новости… Как только стали Донецк показывать (восстановление, трамваи), так полетели ракеты. А тут переправы с катерами пошли, вплоть до вместимости — и снова обстрелы! Ну поймите, что это война! И они пользуются всей информацией, чтобы побольнее ударить!» — поддерживает Лариса Матвейчик.

«Отсюда вывод — перевозите молча, не пиарьте свою акцию на весь мир. Мир не оценит, зато хохлы используют», — считает Наталья.

«Все, кто пишет: «Зачем показывали репортажи про переправы?», думаете, на спутниках ее не видно или террористы не знают, где Антоновский мост и что мирных людей с Херсона вывозят?» — спрашивает Алина Лукина.

«Один удар по нашим — и сразу десять ракет по Киеву! Будем ждать ответки», — отметила Татьяна Юрьева.

«Сколько можно терпеть, пора использовать ядерное оружие по США и Англии», — считает Роман Гудыма.

«Хватит хныкать. Бить надо, а не жаловаться. Хотите жаловаться: в Спортлото пишите. А чтобы ракет меньше летело — по железной дороге бейте. Хнычут… А как еще должны себя вести упыри? Рецепт один: уничтожить их и их инфраструктуру», — призывает Евгений Беспалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что ракетный удар по переправе был нанесен из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами (чтобы жертв было больше), известил председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. По переправе было выпущено 12 ракет. Всем раненым оказывается необходимая помощь, число погибших достигло четырёх.

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