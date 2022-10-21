«Скоропостижная» отставка Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании не на шутку взбудоражила соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Пользователи не стесняются в эпитетах, оценивая и саму ситуацию, и Лиз Трасс. Встречаются в комментариях и искромётные шутки.

Сообщения об отставке Трасс в популярных телеграм-каналах собирают сотни лайков и комментариев.

«Трасс пробыла на посту недолго, но успела уработать королеву», — комментирует подписчица новостного телеграм-канала Татьяна А.

«Самый быстрый премьер на диком Западе!» — шутит Александр.

«Я бы и уборщицей её не взял», — рассуждает Олег С.

«Обгадилась англичанка», — смеётся В. К.

«Рано, очень рано. Она ещё могла сделать много полезного для нас, то есть развалить мелкобританию окончательно. Скорбим, истинно печалимся», — оставила саркастический комментарий Татьяна.

Tom Witham Лиз Трасс

А вот игра слов от Сергея С: «Трасс не удаласс. Скатертью дорога».

«Наши поздравления салату!» — пишет Майя Г. Стоит пояснить, что это отсылка к шутке, распространившейся в британских СМИ. Журналисты задались вопросом, что общего между премьерством Лиз Трасс и увядающим кочаном салата айсберг. Ответ такой: «У них обоих есть срок годности».

«Британия за 45 дней похоронила две Лизы, третьей у англичан нет…» — подчеркнул Николай Т.

«Самая быстрая отставка. Следующий», — комментирует Lulu.

«Не долго мучилась старушка… Разлука будет без печали», — шутит Оксана.

«Сдулась», — сделал вывод Михаил.

«Кишка тонка у Трасс. Она даже слово «Россия» не смеет произносить своим поганым ртом», — возмущена Елена Ф.

«Что все так радуются её отставке? Чем дольше эта *** разваливала бы им Британию, тем лучше», — считает S.

«Ура, белая мышь получила свое!!! Круто!» — радуется Александр Ш.

«Главное, чтобы Бориска Джонсон опять не вернулся», — подытожил обсуждение Уилл Ф.

Как сообщало ИА REGNUM, об отставке премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила из своей администрации на Даунинг-стрит в Лондоне. Она добавила, что будет находиться в должности премьер-министра, пока ей не выберут замену.

Трасс вошла в историю королевства как политик, меньше всего удержавшийся на посту главы правительства.

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