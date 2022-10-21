«Успела уработать королеву» — сети об отставке Лиз Трасс
«Скоропостижная» отставка Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании не на шутку взбудоражила соцсети.
Пользователи не стесняются в эпитетах, оценивая и саму ситуацию, и Лиз Трасс. Встречаются в комментариях и искромётные шутки.
Сообщения об отставке Трасс в популярных телеграм-каналах собирают сотни лайков и комментариев.
«Трасс пробыла на посту недолго, но успела уработать королеву», — комментирует подписчица новостного телеграм-канала Татьяна А.
«Самый быстрый премьер на диком Западе!» — шутит Александр.
«Я бы и уборщицей её не взял», — рассуждает Олег С.
«Обгадилась англичанка», — смеётся В. К.
«Рано, очень рано. Она ещё могла сделать много полезного для нас, то есть развалить мелкобританию окончательно. Скорбим, истинно печалимся», — оставила саркастический комментарий Татьяна.
А вот игра слов от Сергея С: «Трасс не удаласс. Скатертью дорога».
«Наши поздравления салату!» — пишет Майя Г. Стоит пояснить, что это отсылка к шутке, распространившейся в британских СМИ. Журналисты задались вопросом, что общего между премьерством Лиз Трасс и увядающим кочаном салата айсберг. Ответ такой: «У них обоих есть срок годности».
«Британия за 45 дней похоронила две Лизы, третьей у англичан нет…» — подчеркнул Николай Т.
«Самая быстрая отставка. Следующий», — комментирует Lulu.
«Не долго мучилась старушка… Разлука будет без печали», — шутит Оксана.
«Сдулась», — сделал вывод Михаил.
«Кишка тонка у Трасс. Она даже слово «Россия» не смеет произносить своим поганым ртом», — возмущена Елена Ф.
«Что все так радуются её отставке? Чем дольше эта *** разваливала бы им Британию, тем лучше», — считает S.
«Ура, белая мышь получила свое!!! Круто!» — радуется Александр Ш.
«Главное, чтобы Бориска Джонсон опять не вернулся», — подытожил обсуждение Уилл Ф.
Как сообщало ИА REGNUM, об отставке премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила из своей администрации на Даунинг-стрит в Лондоне. Она добавила, что будет находиться в должности премьер-министра, пока ей не выберут замену.
Трасс вошла в историю королевства как политик, меньше всего удержавшийся на посту главы правительства.
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