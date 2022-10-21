Когда появились сообщения о прибытии в Армению так называемых гражданских наблюдателей Европейского союза, которые станут размещаться на восточных и юго-восточных участках армяно-азербайджанской границы, это сопровождалось соответствующими комментариями со стороны высоких европейских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан и Армения

Так, председатель Европейского совета Шарль Мишель говорил о достигнутых по этому поводу 6 октября на полях первого заседания Европейского политического сообщества в Праге, на четырехсторонних встречах премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона и самого Мишеля договоренностях. Затем он ввел уточняющие данные. По его словам, главы МИД стран — членов ЕС на заседании в Люксембурге официально утвердили направление 40 наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном с целью мониторинга ситуации вдоль границы между двумя странами и «строительства мер доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта». При этом Мишель увязывал эту акцию с «необходимостью поддержки работы пограничных комиссий двух закавказских республик, которые должны вскоре встретиться в Брюсселе».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

На этом этапе Баку занял половинчатую позицию. С одной стороны, им было заявлено, что он отказывается от наблюдателей, «не видя в этом необходимости». С другой, выразил надежду, что миссия ЕС поможет провести делимитацию армяно-азербайджанской границы и приблизит стороны к заключению мира, и поэтому азербайджанцы готовы сотрудничать. Но дальше события стали развиваться по интригующему сюжету. На официальном сайте Евросоюза появилось заявление, в котором указывается, что «мониторинговая миссия ЕС не будет выполнять роль расследователя» и станет только готовить соответствующие отчеты о событиях вдоль границы «без выводов политического характера», которые будут предоставляться в ЕС. При этом специально подчеркивалось, что наблюдатели ЕС и миссия ОБСЕ работают по отдельным мандатам, но мониторинговая миссия ЕС будет на связи со всеми соответствующими международными организациями, включая ОБСЕ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наблюдатели ОБСЕ

Потом выяснилось, что чуть ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян уже обращался в ОБСЕ с просьбой отправить своих наблюдателей на границу с Азербайджаном. На это резко отреагировал Баку. МИД Азербайджана выступил с заявлением. В нем указывается: «Ни в одном из органов ОБСЕ, где принимаются коллективные решения, не было обсуждения относительно отправки в Армению группы под названием «Миссия ОБСЕ по оценке потребностей». Она не имеет мандата ОБСЕ и никак не может быть связана с ОБСЕ. Подобное одностороннее действие председателя ОБСЕ и Секретариата противоречит принципам доверительного посредничества, беспристрастности посредников». Речь идет всего лишь об «односторонней инициативе группы людей». Тем не менее появились сообщения, что в период с 21 по 27 октября ОБСЕ направит в Армению группу экспертов для оценки ситуации в определенных приграничных районах. Плюс к этому и заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Организация Договора о коллективной безопасности также готова направить своих наблюдателей в Армению.

В «сухом остатке» следующее. Никогда ранее не наблюдалось такой дипломатической активности Запада в Закавказье. Во время второй карабахской войны США и Франция, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ограничивались лишь общими заявлениями с призывами к миру. Однако после размещения российского миротворческого контингента в Карабахе Евросоюз начал активно соперничать с Москвой за влияние в регионе, и теперь Брюссель называет Закавказье «ключевым регионом». Запад, по оценке МИД России, предпринимает попытки «вклиниться в урегулирование отношений между Баку и Ереваном, потеснив Россию». Правда, пока речь идет о действиях больше формального свойства, но это может быть и только началом какой-то операции, способной подорвать региональную стабильность. И еще. Президенты Азербайджана и Турции — Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу один на один в Джебраиле после церемонии открытия международного Зангиланского аэропорта. Согласно имеющейся информации, лидеры двух стран обсуждали складывающуюся ситуацию в регионе с точки зрения оценки перспектив нормализации армяно-азербайджанских отношений.

А зачем Баку столько международных аэропортов? Что касается Еревана, то тактика его действий понятна. Вопрос лишь в том, будет ли Азербайджан дальше использовать Брюссельский формат без России и разваливать мирное соглашению от 9 ноября 2020 года, выходя на мирный договор с Арменией при посредничестве Брюсселя. Пока в подвешенном состоянии остается вопрос делимитации и демаркации границ, не решена проблема коммуникаций между Азербайджаном и Нахичеванью, в замороженном состоянии и процесс нормализации армяно-турецких отношений. Москва не раз обозначала свою позицию по наиболее важным вопросам нормализации армяно-азербайджанских отношений. Будем ждать, что скажет и сделает теперь Запад.