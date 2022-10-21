Решение президента Российской Федерации Владимира Путина лично ознакомиться с тем, каким образом происходит подготовка мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа в Рязанской области, спровоцировало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

В ходе визита Путину наглядно показали, как на полигоне проходит боевое слаживание подразделений и мобилизованного состава для выполнения задач в районах проведения специальной военной операции. Кроме того, глава государства проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке и даже пострелял из снайперской винтовки.

«Потёмкинские деревни 2.0», — написал Владимир Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что показанные кадры о посещении Путиным этого полигона, свидетельствуют лишь о том, что именно на этом полигоне с подготовкой мобилизованных к реальным боевым действиям действительно всё прекрасно.

«Наверное, к этому приезду две недели готовились», — видит ситуацию в тёмном свете Алёнка П.

«Так вот куда ушли все лучшие комплекты обмундирования мобилизованных!» — указывает Андрей В.

Некоторые комментаторы отмечают, что мобилизованные именно с этого полигона могут в полной мере утверждать, что получили максимальный возможный опыт, который им пригодится во время несения службы в зоне боевых действий.

«Зачем нагнетаете? Ну факт же налицо — в этой учебке всё по высшему разряду, придраться не к чему. Само собой, что Путина туда повезли, но это ведь не отменяет тот факт, что у нас в армии есть такие показательные части. Они есть и будут давать результат соответствующий», — считает Антон Ф.

«Если его привели в элитное подразделение мобилизованных, то всё это легко объяснить. Но по элитным бойцам и так вопросов нет, их снарядят и подготовят, что по остальным?» — спрашивает Николай У.

kremlin.ru Посещение военного полигона Западного военного округа в Рязанской области. 20.10.2022

Часть людей выразила надежду, что Путин посетит и другие полигоны, на которых готовят мобилизованных с оружием в руках противостоять нацистским полчищам, рвущимся захватить нашу землю.

«Пусть приедет в Ковров, посмотрит, что там творится», — предлагает Наталья М.

«Еще бы проверил военкомов, какие всех подряд набирают, лишь бы план выполнить. И хромых, и больных, и даже дураков. У таких все годны», — отметила Инна Б.

Нашлись и те, кто уверен, что не Путин должен ездить по таким полигонам, а тот, чей росчерк поставит крест на военной карьере человека, позволившего себе безответственно подойти к исполнению своих непосредственных обязанностей.

«Интересно, Сталин ездил с проверками во время Великой Отечественной войны или с полной ответственностью за этим следили те, кому положено», — интересуется Булат Ж.

«К чему в принципе такие смотры устраивать? Если где-то чего-то нет, этим должен военный прокурор заниматься и головы должны лететь с плеч у тех, кто посмел ослушаться приказа главнокомандующего», — пишет Андрей Б.

Напомним, 20 октября пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа в Рязанской области.