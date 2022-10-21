Заявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о том, что она уходит в отставку менее чем через два месяца после её назначения на пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

«Я признаю, что, учитывая ситуацию, не могу справиться с обязанностями возложенного на меня мандата, на пост которого я была избрана Консервативной партией. Поэтому я связалась с Его Величеством Королём, чтобы оповестить его, что я ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии», — заявила Трасс.

«Лиза, не исчезай, Лиза, не улетай. Побудь со мной ещё совсем немного, Лиза. Как жаль, что расставанья час уже так близок. Лиза, где же ответ? Счастье — было и нет», — цитирует слова песни «Лиза» Андрея Губина Юрий Б.

Многие пользователи были по-настоящему ошарашены таким заявлением. Не успела Великобритания отправить в отставку бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, как в след за ним, словно с тонущего корабля, убегает Трасс.

«Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах», — отметил Стив Г.

«Как уходит? А кто будет доламывать английскую экономику до конца?» — спрашивает Олег О.

«А почему так быстро-то?!» — удивился Александр С.

«А что же так быстро-то?! Соплей-то сколько было! Да и на кнопку готова была нажать. Явно не всё ладно в этом королевстве», — заметил Рауф С.

Некоторые комментаторы предполагают, что на новом посту Трасс оказалась попросту не к месту, что стало ясно за очень короткий срок. Решение это коллективное, поскольку по личным причинам премьер-министры в отставку не уходят, а значит, британская элита ждёт нового человека на посту главы правительства.

«Не прошла даже испытательный срок, отправили в брак», — указывает Таня З.

«Этот премьер-министр всë. Несите следующего», — написал Юси Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Надеюсь, что новый премьер-министр будет не хуже, чем она, а то ниже попросту некуда уже», — подметила Ольга К.

Часть людей полагает, что британская элита, которая ещё в начале XX века была способна держать за горло половину мира, постепенно сошла на нет и теперь представляет собой сплошных профнепригодных политиков-однодневок.

«Только вчера думала, что когда-то в этом кресле Черчилль сидел. Хоть он русских и ненавидел, но для своей страны был национальным лидером. А сейчас вот это чудо в перьях… До чего опустилась Великобритания!» — написала Екатерина Ф.

«Современные европейские политики — посмешище. С кем работать-то?» — задаётся вопросом Роман Г.

Нашлись и те, кто напомнил о викторине, организованной британской газетой Daily Star, в которой Лиз Трасс должна была продержаться на посту премьер-министра Великобритании дольше, чем испортится салат-латук.

«Слава салату, салату слава!», — пишет Даниф И.

«Ура! Капуста победила!» — написала Ирина П.

Напомним, 20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила в ходе своего обращения о том, что уходит в отставку менее чем через два месяца после её назначения на пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства.