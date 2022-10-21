Заявление официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой о том, что Россия призывает Португалию воздержаться от планов по передаче киевскому неонацистскому режиму российских противопожарных вертолётов, поскольку это дискредитирует Лиссабон как договороспособного партнёра, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Португалия

Ранее Португалия объявила о намерении передать Киеву шесть противопожарных вертолётов, что является прямым нарушением обязательства, данного при покупке техники у Российской Федерации, согласно которому запрещается передавать эту летательную технику кому бы то ни было без согласия, данного Россией.

«Призываем коллег одуматься, воздержаться от шагов, которые полностью дискредитируют Португалию как договороспособного партнёра и перечеркивают страницы нашего взаимовыгодного и ранее взаимоуважительного сотрудничества», — заявила Захарова.

«Ну это уже будет реально зашквар для всей Европы, если нацистам будут передавать российские вертолёты, чтобы использовать их для убийства российских граждан», — считает Николай К.

Многие пользователи были разочарованы Португалией, которой Россия оказала существенную помощь гуманитарного характера. Граждане уверены, что если передача вертолётов на территорию бывшей УССР всё-таки состоится, то на адекватности европейских стран можно будет окончательно поставить жирный крест.

«Вот и помогай после этого тушить пожары! Не делай добра — не получишь зла», — указывает Анна С.

«Когда в Италии начался лютый ковид и люди пачками умирали, Россия первая к ним отправила специалистов РХБЗ. Они там всё дезинфицировали, работали вместе с итальянскими медиками, привезли какие-то наши средства защиты для врачей. А потом итальянцы сказали, что это были военные шпионы. Не надо ждать от Европы благодарности», — пишет Мария Ш.

Simon Ruf/UNMEER Врачи

Некоторые комментаторы отмечают, что всем уже должно быть очевидным, что Запад готов разорвать любые договорённости, поскольку он считает себя вправе в одностороннем порядке менять правила по ходу игры.

«На Западе вообще уже нет договороспособных партнёров», — поделился своим мнением Василий Р.

«Опять они договороспособных ищут. Есть ещё в нашем МИД адекватные люди или уже все с ума сошли?! Против нас идёт война! Очнитесь уже! Нет никаких договоров, поскольку на войне нет правил!» — указывает Марат П.

«Да там давно уже плевать хотели на все договора. Мы для них мертвецы. Списали нас со счетов», — считает Иван И.

Нашлись и те, кто не понимает, о чём думают власти Португалии, ведь пожары, против которых и нужны противопожарные вертолёты, никуда не денутся и рано или поздно настигнут жителей этой страны.

«Интересно, что будут делать португальцы в следующий раз, когда у них будут гореть их леса, если они отдадут нацистам свои вертолёты пожарные?» — задаётся вопросом Оксана В.

Напомним, 20 октября официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила на брифинге о том, что Россия призывает Португалию воздержаться от планов по передаче киевскому неонацистскому режиму российских противопожарных вертолётов, поскольку это дискредитирует Лиссабон как договороспособного партнёра.