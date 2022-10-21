Информация, согласно которой водка, переданная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, со слов бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, в качестве подарка на день рождения, может нарушать санкционное законодательство Европейского союза, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Ян ван Хемессен. Извлечение камней глупости. 1545—1550

«Европу поразила шизофрения», — пишет Rotabler S.

Многие пользователи не смогли отнестись к этой новости со всей серьёзностью и принялись шутить.

«Просто позавидовали Берлускони. У него есть русская водка, которой он зимой будет согреваться, а у них нет», — шутит Виктория В.

«Макрон, наверное, больше всех раздражённо ножками топал, почему не ему пузырёк Владимир Владимирович подарил», — предполагает Руслан Г.

«Сильвио не стал ждать специального повода и… накрыл стол с селёдочкой. У Берлускони ещё и куртка с надписью «Россия» с двуглавым орлом имеется. И он в ней периодически ходит», — отмечает Maneki N.

Некоторые комментаторы отмечают, что Европейский союз пробил очередное дно тем, что готов искать угрозу даже в российской водке, которая в крайне малом количестве попала на стол бывшему премьер-министру Италии. Граждане сравнивают это с охотой на ведьм, поскольку Европа пытается бороться со всем русским, включая даже русскую культуру.

«Да уж, какой же абсурд. Уже даже против подарков из России выступают. Или им завидно, что им никаких подарков не отправили?» — интересуется Лиля З.

«А завтра они что, русские огурцы на столе Берлускони искать начнут? Охота на ведьм, самая настоящая. Делать им больше нечего», — написала Нина В.

Часть людей полагает, что подобная реакция на всё русское свидетельствует о том, что Европа окончательно сошла с ума и беспрекословно, даже с избытком выполняет указания из Вашингтона.

«Евросоюз уже все грани разумного переходит. Америка им и так уже газопроводы взорвала и все производства себе забрала, так теперь ещё и заставляет нападать на всех, кто хоть какие-то отношения имеет с российским президентом», — указывает Руслан П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пояс

«Ну и бред. Газ и нефть из России, значит, поставлять можно, а водку нельзя? Придурки конченные», — написал Василий Е.

Ряд пользователей сетует, что такой яркий и самодостаточный политик старой школы, как Берлускони, вынужден иметь дело со всем этим европейским дурдомом.

«Берлускони, наверное, не ожидал, что даже такие мелочи могут привести к сильной головной боли. Сейчас его будут по всем европейским СМИ полоскать. Главное, чтобы он не прогнулся. В кое-то веки в Италии пришли нормальные политики. Очень надеюсь, что Италия не станет американской марионеткой, как, к примеру, Германия. Очень хочется, чтобы у нас с итальянцами была дружба», — пишет Мария М.

European People's Party Сильвио Берлускони

Напомним, 20 октября агентство DPA опубликовало материал со ссылкой на представителя Еврокомиссии, согласно которому водка, переданная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, со слов бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, в качестве подарка на день рождения, может нарушать санкционное законодательство Европейского союза.