Совет Европейского союза ввел санкции против Ирана, который якобы оказывал военную поддержку Российской Федерации, сообщил 20 октября в своем микроблоге в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Мы приняли молниеносные действия против Ирана, который поддерживает российскую военную кампанию на [территории б. УССР]», — отметил политик.

В соответствии с постановлением Совета Европейского союза, которое было опубликовано 20 октября в «Официальном журнале ЕС», Европейский союз ввел санкции против компании Shahed Aviation Industries, которая является производителем иранских беспилотников «Шахед», а также против трех генералов Исламской Республики.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на абсурдность введенных против Ирана санкций, учитывая то, что Иран много лет под санкциями, и стране по большому счету эти санкции безразличны.

«Интересно, как «Герань» относится к семейству «шахедов»? Через какую запчасть?» — задался вопросом Alex B.

«А при чём тут какой-то Shahed-36. У нас «гераньки»?» — не понимает «Барс».

«Для Ирана тоже пакеты с пакетами закончились. А это так, американцы нахмурились, а эти взяли под козырек, шавки. Против себя пусть санкции вводят за каждую бомбу, которую они кинули на Белград и другие города по всему миру, за каждое свергнутое правительство и убитого лидера…» — призвал Сергей.

«И что? Опять у Ирана санкций больше, чем у нас?! Бардак какой-то», — с сарказмом отметила Ольга С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Европейские клоуны продолжают гастроли», — пишет Артем С.

«Вот это сплоченность… А ведь никто в мире даже не заикнулся ввести санкции против НАТО или Евросоюза», — добавил Алексей А.

«А если бы Иран поставлял киевскому режиму, то как было бы?» — задался вопросом Ivan I., намекая на двойные стандарты, присущие ЕС.

«Собаки лают особенно громко, когда караван идет в правильном направлении», — отреагировал Vasya F.

«Вообще не удивлюсь, если после введения этих санкций на представителей Ирана, в Европе поймут, что теперь Россия торгует с подсанкционными субъектами, и введут санкции уже на Россию за нарушения санкций против Ирана», — с юмором прокомментировал bellievekloppo.

«В палате номер 6 в евроклинике очередное обострение психоза», — шутит один из участников обсуждения.

«Одно волнует, мы санкции не вводим за снабжение [киевского режима] почему? Не хотим выглядеть как они или тупим?» — поинтересовался Oleg M.

«Не хотим выглядеть тупыми. Мы действуем тоньше», — ответила ему Knesenka.

«Хорошо пропиарили беспилотники Ирана, и главное — даром. Говорят, у них уже очередь из желающих купить», — добавила Юлия.

ИА REGNUM БПЛА Shahed 191

«Представляю, как смеялись эти три генерала», — иронизирует Татьяна П.

«Это чтобы иранцы от смеха попадали? Ну, тогда в самую точку!» — пишет Алексей.

«Иранцы нанесли существенный ущерб европейской помощи для бандеровщины…» — отметил Almaz K.

«Они наложили санкции на тех, кто и так были под санкциями? Гениально!» — смеется Yaroslav.

«А доказательства есть, прежде чем санкции накладывать?» — спросил М. Ф.

«Генералы сейчас рыдают. От смеха», — пошутил I.