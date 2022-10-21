В связи с отставкой британского премьер-министра Лиз Трасс за пост главы правительства Британии могут побороться не только ее основные конкуренты Риши Сунак и Пенни Мордонт, но и предшественник Трасс Борис Джонсон. Об этом сообщает Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Издание отмечает, что Борис Джонсон не держал в тайне свое желание вновь занять пост главы британского правительства.

За кресло премьер-министра Британии могли бы также побороться министр финансов Джереми Хант и глава оборонного ведомства Бен Уоллес, однако они заявили, что не имеют желания бороться за этот пост.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие с юмором отреагировали на известие о том, что за пост главы британского правительства намерен бороться Джонсон. Иные считают, что тот факт, что Трасс была избрана на пост премьер-министра, был своего рода ротацией, и на ее фоне Джонсон должен теперь смотреться выгоднее.

«Какой-то круговорот премьеров в Британии», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Так вот оно что? Клоуны меняются!» — иронизирует Владимир.

«Правильно! Уничтожайте страну изнутри!» — добавил Stanislav.

«И эти клоуны про сменяемость власти заикаются…» — задумался Сергей М.

«Полковник Борис Иванович Джонсон готов к новому заданию! Служу России!» — шутит еще один участник обсуждения.

«Шоу продолжается, цирк уехал, клоуны остались», — прокомментировала Светлана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Дайте Бориске шанс поставить Британию с колен на четвереньки», — смеется O. L.

«Это какая-то английская народная игра?» — недоумевает Инна И.

«Не, Борька уже был, несите следующего!» — иронизирует Дарья.

«Да пусть по очереди правят. Месяц через месяц, как вахта. Так и добьют страну», — пошутила Ксения.

«Борис хитро замутил. Поставил дуру, чтоб на неё списать неминуемый крах фунта, и обратно залез. Типа я тут был ни при чем, это всё она. Старая схема, но на электоральном планктоне рабочая, как швейная машинка «Зингер»…» — отметил Michael.

«Боря нас тоже устраивает, он, конечно, не так хорошо справлялся, как Лизка, но тоже за судьбу Британии можно было быть спокойным», — с сарказмом добавил Константин П.

«Вы не понимаете, это и есть настоящая демократия и сменяемость власти!» — отреагировал Екзекутор КD.

«Есть ощущение, что это была красивая короткая рокировочка Джонсон — Трасс, классический шахматный ход», — также отметил один из участников обсуждения.

«Всё было зря: Лиз Трасс первый за четверть века премьер Великобритании, у которого нет фото с Путиным», — смеется Николай.

«Сложно выбрать одного из двух идиотов…» — прокомментировал Vanofox.

«Так выглядит выбор лучшего из худших», — написал Māris L.

«Борис — наш человек, он ещё не до конца ушатал Британию, надо доделывать», — смеется Василий.

«Ну а что? Отмоют, причешут — и в премьеры», — с юмором добавил еще один участник обсуждения.

«Ты посиди пару месяцев вместо меня, но только так, чтобы в сравнении с тобой я был красавчиком», — проиллюстрировал ситуацию Олег.

«Бориску? На царство?» — комментирует Annett, напоминая цитату из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

«Ему не даёт покоя рекорд Трасс? Решил его побить?» — с юмором подытожил MAXIM.

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