Москве нужно пересматривать вектор развития отношений со странами Туркестана. Похоже, в регионе не ценят открытость России, а ее доброту принимают за слабость. Такое мнение в интервью ИА REGNUM высказал доктор политических наук, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

ИА REGNUM: Пять банков Киргизии отказались обслуживать карты «Мир» российской платежной системы. До этого подобные ограничения ввели некоторые банки Казахстана и Таджикистана. С чем это связано?

Михаил Александров: Очевидно, что это связано с возросшими рисками. Частные банки сами выбирают, выгодно им это или нет. Заставлять их принимать карту «Мир» мы не можем. Вы же не можете заставить негосударственную структуру выполнять невыгодный для нее контракт. Это абсурдно.

Совсем другое дело, если бы государственные банки в странах Средней Азии и Казахстана отказались от работы с российской платежной системой. Тогда стоял бы резонный вопрос, почему они занимают такую позицию?

Поэтому в данном случае речь может идти о том, есть ли в Казахстане, Киргизии и Таджикистане системы, дискриминирующие российскую платежную систему на государственном уровне. Если есть — это вопрос к руководству этих стран. Если нет, то тут возможны иные меры по налаживанию диалога.

Например, Россия может отказаться в ответ принимать карты банков из стран региона, чтобы эти банки понесли ущерб на российском рынке. Речь идет о санкциях против конкретных банков.

Дарья Драй ИА REGNUM Безналичная оплата

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ИА REGNUM: Речь действительно идет о частных банках, но ведь это в целом тенденция.

Михаил Александров: Да, к сожалению. Страны Средней Азии боятся санкций США. И при этом не боятся российского ответа. Зря. Если мы введем против них санкции — они в полной мере почувствуют и поймут, с кем им выгоднее торговать — с Западом или с Россией.

Наши партнеры в регионе по-прежнему исходят из политики, которая сложилась много лет назад, когда Россия не отвечала и делала вид, что ничего не происходит. Сейчас правила меняются. И тот факт, что мы пока не обращаем внимания на ущемление наших интересов, на ущемление прав наших граждан на территории этих стран, не говорит о том, что мы этого не видим.

ИА REGNUM: Поясните, пожалуйста.

Михаил Александров: Политика вседозволенности, которую Москва долгие годы проводила в отношении стран Средней Азии, в конце концов вышла нам же боком. У элит региона сложилось ошибочное мнение, что Россия все равно ничего не сделает.

Был единственный случай, когда МИД в лице Марии Захаровой отреагировал на высказывание уже бывшего посла киевского режима в Казахстане. В Астане отреагировали мгновенно и сделали вид, что это их не касается.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Недавно президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским руководством стал выговаривать за «недостаточное внимание к Таджикистану». Обнаглел. Ему нужно объяснить на цифрах — сколько Россия вложила в экономику Таджикистана и продолжает вкладывать до сих пор, и это не говоря о том, что безопасность страны держится за счет российских сил ОДКБ.

Напомнить про советский период, когда в дикой стране поднимали промышленность, строили энергетическую инфраструктуру, которой Таджикистан пользуется до сих пор. И президент Рахмон после этого считает, что к нему плохо относятся и будет нас поучать?

Официальное интернет-представительство президента России Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Подобная риторика из уст главы страны говорит о том, что России нельзя более уклоняться от защиты своих интересов. Потому, что нынешнее доброе и партнерское отношение в странах Средней Азии почему-то принимают за слабость.

Нам нужно занимать принципиальную и жесткую позицию. Хватит быть хорошими. У нас есть реальные механизмы для отстаивания своих национальных интересов. Сколько в России трудовых мигрантов из Средней Азии? Из Таджикистана около миллиона, из Киргизии чуть более миллиона. И это только те, кто оформляет документы. А ведь многие приезжают в России нелегально. Что будет, если их начать проверять и высылать на родину?

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