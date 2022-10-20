Вот какая информация доходит до меня из столицы. Казалось бы, чему тут удивляться? Ведь логично и ожидаемо. А всё равно удивляешься. Возможно, потому что воспитан в другой системе координат. Той, где определяющее значение имеет слово «русское».

Иван Шилов ИА REGNUIM Карта России

Но вот оказывается, что в связи с последними событиями — с фронтовыми новостями и, прежде всего, с частичной мобилизацией, конечно — в столичных офисах (да и не только них, а в принципе в городах крупных) больших и очень больших компаний, в тех вкусно пахнущих офисах, где получают гигантские и нереально гигантские деньги, чуть ли не остановилась работа. Да, да, по некоторым направлениям так точно. Зависла, застопорилась работа. И пришлось кое-кому перепрофилироваться.

А отчего так случилось? Фокус в том, что компании эти щедрые, компании сытые, компании хлебосольные (но только к избранным!) недосчитались сотрудников. Тех, кто приезжал в офисы на хороших авто. Пил латте. Тянул смузи. Курил айкос. Расчёсывал волосы. Любовался собой в зеркалах. Ну, чисто яппи, дошедшие к нам из романов Брета Истона Эллиса и Дугласа Коупленда спустя четверть века. Хотя лучше б не доходили.

mattbuck Офис

И вот многие эти персонажи взяли да сбежали из России в страны заморские. Ещё и с обиженными лицами. Вечно всем недовольные, сдвинутые на комфорте, похожие на Рассказчика из «Бойцовского клуба», если бы тот никогда бы не захотел стать Тайлером Дёрденом. Они и на границе вопили: где кофе? где пледики? где няшки-вкусняшки? Зацикленные на себе нарциссы.

Да, они сбежали. Смузи теперь пьют за границей, а не в московских креативных пространствах. Вообще, судя по всему, некоторые даже неплохо проводят там время. Вот и новость подоспела: алма-атинские проститутки повысили тарифы в связи с наплывом гостей из России. О как!

Однако некоторые беглецы (многие?) становятся героями видео, на которых их прессуют местные. В Грузии, например, или в Казахстане. Спрашивают «чей Крым?», «чего убежал?» — ну и, будем откровенны, издеваются и прессуют. До мордобоя тоже частенько доходит. А беглецы, похоже, местами даже вполне искренне не врубаются: отчего такое отношение? Им ведь вещали, что мир без границ, что место рождения ничего не значит, воспитанные на трэвел-блогах, они жили в своей реальности. А тут — такое… отрезвляющее.

На этот счёт у меня нет злорадства. Какое тут злорадство относительно глупости? К чему? Да и предателей клеймить не хочу. Но всё же внутри вызрел вопрос: неужели, и правда, не лень терпеть такие унижения? Где человеческое достоинство? Где национальная гордость? Неужели не хочется сказать, крикнуть: «Да пошли вы! Я из России!»

Но нет, многие из них предпочитают холуйствовать, пресмыкаться, хотя ещё недавно они клеймили всех не имеющих солидного счёта в банке рабами. Ну а вы-то кто? Кем вы стали? В кого нарядились, лизоблюды?

Мне, кстати, попытались возразить. Они, мол, просто пацифисты. Потому и сбежали. Угу, свежо предание — да верится… вообще не верится. Эти ведь пацифисты отлично поедали веганские десерты, когда жгли людей в Одессе, когда бомбили детей в Донецке. Аппетит не портился. Наоборот, многие из них ещё и ручонки с маникюром потирали. Нет, тут не в пацифизме дело. А в трусости. Только в ней.

RADAK1 Дом профсоюзов в Одессе

Но всё же — это я о главном — как же так получилось, что большие и очень большие деньги, отвечая за приоритетные направления, питаясь зачастую с государственных рученек, получали трусы и предатели, лакеи и приспособленцы? Дай, Россия, ответ. Нет ответа.

Впрочем, куда важнее ответ на другие вопросы: сделаны ли выводы? И заменят ли прожорливых, холёных приспособленцев на достойных людей и профессионалов? Неужели вот эти все — трусливые, предательские, лицемерные — вернутся, чтобы продолжать жрать сытно? Нет, этого допустить нельзя. Ни в коем разе нельзя!

Ведь это будет тоже своего рода предательство. Перед теми парнями, которые бьются сегодня на фронте за нашу Родину. Повторяю — нашу Родину. Они наши. А эти? Вызывают брезгливость. И только.