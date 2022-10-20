В столице Франции стали «травить» управляющего ресторана Le Cosy Montparnasse после инцидента с двумя беженками с территории б. УССР. Видеозапись инцидента стала достоянием социальных сетей.

В ресторане.1887

Как стало известно, ресторан посетили две беженки, которых выгнал управляющий указанного заведения, так как они вступили с мужчиной в конфликт. В ходе конфликта беженки записали на телефон происходящее. Примечательно, что работник ресторана, выгоняя участниц конфликта, несколько раз сказал: «Viva Putin!»

После конфликта соотечественники беженок в приложении Gооgle Maps «обрушили» рейтинг ресторана, оставляя негативные комментарии. Вместе с тем пользователи русскоязычного сегмента интернета наоборот стали оставлять позитивные отзывы, чтоб «спасти» рейтинг заведения.

Впоследствии ресторан посетил мужчина, грубо потребовавший от управляющего указанного заведения извинений за произошедшее. С трудом, но работнику ресторана удалось сгладить конфликтную ситуацию.

Инцидент обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что этот, как и другие подобные случаи, заставят европейцев задуматься о том, кому они помогают. Иные добавили, что это случай сделает рекламу заведению. Другие указали на то, что беженцам, которых приютили французы, вообще-то не подобает так относиться к гражданам страны, которая их приютила.

«Мужик создал прецедент. В Европе много разных людей с разными точками зрения, думаю, в случае жесткой травли ресторана большинство его соотечественников встанет на его сторону. В конце концов, у них демократия. Ну и, как говорится, всё пиар, кроме некролога. Многие узнают об этом ресторане, кто бы при прочих условиях о нем бы не узнал», — отметила Alexandra M.

«Французы — добродушный народ в большинстве своем, всегда интересуются, из какой страны приехал человек, но к русским в свете последних событий особое отношение, всегда улыбка на лице, и вспоминают все слова, которые знают на русском языке!!! При [жителях б. УССР] их лица становятся закрытыми и стараются не контактировать. Кстати, так было всегда, поэтому [жители бывш. УССР] в Европе всегда представлялись русскими… Ну так, на всякий случай!» — написала Анна.

«Я правильно понимаю, что такие места теперь топ для тех, кто ненавидит [киевский режим] и там с ними (с беженцами с территории б. УССР. — О. П.) точно не пересекутся? Хорошая реклама для уставших от… наглости (беженцев с территории б. УССР. — О. П.)! Главное правильно написать слоган и двинуть рекламу», — с сарказмом добавил Дмитрий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

«Антиреклама — тоже реклама. Хозяева заведения очень хорошо могут на этом заработать…» — считает Сл.

«[Территория б. УССР] — страна ботов. Чего они добьются таким поведением?.. Их же все стороной скоро обходить будут. Закончится их время «славы», — отреагировала Violetta.

«Ненависть, презрение и отвращение — вот что сейчас испытывает этот управляющий, несмотря на принесённые [им] извинения. Явно человек осознал, какой это мерзкий народ. А вместе с ним все его близкие, родные, друзья, переживающие за него в этой ситуации. И чем больше таких поступков будут [жители б. УССР] совершать, тем быстрее придёт осознание у европейцев, что это за народ», — добавила Anna.

«А европейцы, они не понимают, походу, когда они захотят сказать: всё, мы больше не можем поддерживать [киевский режим], [то] [жители б. УССР] станут для Европы чумой, мстящей за это», — задумалась Анна.

«И ни у кого не возникает идеи, что люди, типа бегущие от военных действий и которым помогают, не должны указывать местным, что и как им делать? Французам там или немцам. Нет? Ну ладно», — отметила Svetlana Y.

«[Жители б. УССР] теперь этому парижанину покоя не дадут», — отреагировала Елена.