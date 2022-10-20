Распоряжение главы российского правительства Михаила Мишустина направить 1 трлн рублей из ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году обсуждают в социальных сетях. Люди не понимают, откуда взялся дефицит, ведь ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2022 года профицит составил 1,4 трлн рублей?

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Замечательно, но мало», — написал в телеграм-чате ИА REGNUM Садовников.

«Фонд месяцем ранее составлял 8,664 триллиона рублей, так что не так и много», — соглашается Павел.

«А говорили, что бюджет профицитный», — напомнил Роман Байков.

«Откуда дефицит?» — спрашивает Марина Вострикова.

«Деньги должны работать», — заметила Светлана.

«А не ввести ли военное положение в экономике? Может, пора прекратить вывод капитала из страны? И не тряхнуть ли олигархов на предмет помощи ВС РФ? Не взяться ли по-взрослому за тех, кто спонсирует ВСУ?» — предлагает Елена Муратова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вынос капитала

«Война — дело дорогое… А бабло олигархов правительство вернуть в бюджет не желает?» — поддерживает Виктор Милинин.

«Ну понятно, если из бюджета на долги «Роснано» деньги дербанить, то он становится дефицитным», — иронизирует Анна Птолтикова.

«А для чего вообще нужен ФНБ? Как пополняется и с чего доходность резерва? Какие средства идут на вооружение и какие средства идут на бюджет и содержание страны? Вот все эти вопросы в кучу соберите и почитайте!

Единственное, отвечу на один только вопрос: ФНБ на то и ФНБ, чтобы в период эпидемий, катастроф глобальных или войны обеспечивать страну в привычном формате, учитывая все расходы и новые выплаты, восстановление разрушенных домов, обеспечение новых сограждан жильем, выплаты мобилизованным. Естественно, даже рост в экономике не покроет все расходы. Но никто не лишится своих зарплат, голодать не будет, всё будет как обычно. Сегодня, наоборот, мою зарплату повысили на 9%», — поделилась мнением Диана Семибратова.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение о том, что из ФНБ будет выделен 1 триллион рублей на покрытие дефицита бюджета в 2022 году, подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

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