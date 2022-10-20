Дефицит бюджета покроют за счет ФНБ. Сеть: «Откуда дефицит?»
Распоряжение главы российского правительства Михаила Мишустина направить 1 трлн рублей из ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году обсуждают в социальных сетях. Люди не понимают, откуда взялся дефицит, ведь ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2022 года профицит составил 1,4 трлн рублей?
«Замечательно, но мало», — написал в телеграм-чате ИА REGNUM Садовников.
«Фонд месяцем ранее составлял 8,664 триллиона рублей, так что не так и много», — соглашается Павел.
«А говорили, что бюджет профицитный», — напомнил Роман Байков.
«Откуда дефицит?» — спрашивает Марина Вострикова.
«Деньги должны работать», — заметила Светлана.
«А не ввести ли военное положение в экономике? Может, пора прекратить вывод капитала из страны? И не тряхнуть ли олигархов на предмет помощи ВС РФ? Не взяться ли по-взрослому за тех, кто спонсирует ВСУ?» — предлагает Елена Муратова.
«Война — дело дорогое… А бабло олигархов правительство вернуть в бюджет не желает?» — поддерживает Виктор Милинин.
«Ну понятно, если из бюджета на долги «Роснано» деньги дербанить, то он становится дефицитным», — иронизирует Анна Птолтикова.
«А для чего вообще нужен ФНБ? Как пополняется и с чего доходность резерва? Какие средства идут на вооружение и какие средства идут на бюджет и содержание страны? Вот все эти вопросы в кучу соберите и почитайте!
Единственное, отвечу на один только вопрос: ФНБ на то и ФНБ, чтобы в период эпидемий, катастроф глобальных или войны обеспечивать страну в привычном формате, учитывая все расходы и новые выплаты, восстановление разрушенных домов, обеспечение новых сограждан жильем, выплаты мобилизованным. Естественно, даже рост в экономике не покроет все расходы. Но никто не лишится своих зарплат, голодать не будет, всё будет как обычно. Сегодня, наоборот, мою зарплату повысили на 9%», — поделилась мнением Диана Семибратова.
Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение о том, что из ФНБ будет выделен 1 триллион рублей на покрытие дефицита бюджета в 2022 году, подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.
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