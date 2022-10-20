Министры обороны Польши Мариуш Блащак и Южной Кореи Ли Чон Соп в ходе видеоконференции, состоявшейся в среду, 19 октября, договорились усилить сотрудничество в оборонной сфере. В случае с Варшавой это означает массовые закупки южнокорейского оружия — танков, гаубиц, реактивных систем залпового огня, истребителей на общую сумму в 14,5 миллиарда долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Польша

До сих пор Польша как страна — член НАТО полагалась на поставки предприятий оборонно-промышленного комплекса Североатлантического альянса, преимущественно американских. Но в мае 2022 года Блащак лично посетил южнокорейские концерны Hanwha Defense и Hyundai Rotem для изучения их военной продукции. В июле обе компании подписали генеральный контракт с польским Агентством по вооружению, а в августе был подписан первый исполнительный контракт в рамках генерального. «Желание правительства Польши модернизировать вооруженные силы было сильным, о чём говорит быстрый переход от подписания соглашения до начала его реализации», — сообщает в этой связи одно из южнокорейских изданий. Оно цитирует слова инспектора Сухопутных сил Польши генерала Мачея Яблоньского, отметившего, что после «российского вторжения» на территорию б. УССР польская армия решила приобрести «за очень короткое время очень много оружия», самыми важным из которого являются танки, и «в этот момент в зале раздались аплодисменты корейских официальных лиц».

Сотрудничество Варшавы с Сеулом не ограничивается одними только оборонными контрактами. Польское правительство вышло на финишную прямую в вопросе определения подрядчиков на строительство в стране АЭС. За эти проекты в конкуренцию вступили три компании — американская Westinghouse Electric Company (WEC), французская Électricité de France (EDF) и южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). На днях в США должны отправиться с визитом вице-премьер Польши Яцек Сашин и министр климата и окружающей среды Анна Москва. По данным портала Business Insider Polska, они встретятся на месте с министром энергетики США Дженнифер Гранхольм, чтобы согласовать окончательные детали контракта на возведение первого блока АЭС, подрядчиком которого выступит Westinghouse. Однако, как писали некоторые польские издания, ранее Сашин собирался прилететь в Сеул, чтобы договориться о начала работ с KHNP, вот только его визит был заблокирован премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Так это или нет, сказать пока трудно. Хотя похоже, что южнокорейский вариант со строительством АЭС остается на столе. В любом случае такое разноплановое сотрудничество Варшавы с Сеулом на фоне отказа в оборонной и атомной сфере сделать ставку на европейские концерны вызывает вопросы. Понятно, когда Польша вкладывается в США, эту страну что польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS), что оппозиция считают гарантом безопасности. Но почему Варшава стала лихорадочно форсировать и усиливать сотрудничество с Южной Кореей? Возможно, «Право и Справедливость» решила действовать на перспективу. Последние годы Польша опасалась того, что фокусировка Вашингтона на Китае сделает маргинальным так называемый восточный фланг НАТО. И даже начало специальной военной операции России на территории б. УССР, которое заставило США сосредоточиться на противодействии Москве, суди по всему, не особо успокоило Варшаву.

Польша в этой ситуации начала прорываться в Азию через Южную Корею. Оборонное сотрудничество с Сеулом, а также вероятное участие KHNP в строительстве польской АЭС дает Варшаве основания для того, чтобы попытаться закрепиться на этом плацдарме в условиях, когда Вашингтон формирует различные союзы и альянсы антикитайской направленности. В конце концов, если Польша с готовностью участвовала в миссиях под эгидой США в Ираке и Афганистане, то почему ей не оказаться рядом с американцами в Южной Корее или еще какой-либо азиатской стране? Да и во время русско-японской войны 1905 года польские революционеры мотались в Японию, рассчитывая найти в Токио союзника против Санкт-Петербурга. Официальный Пекин пока никак не комментирует внезапно вспыхнувший интерес Польши к Южной Корее. Зато свою интригу начали разыгрывать южнокорейские издания.

IAEA Imagebank Корейская АЭС Кори

Первоначально переговоры Блащака с Ли Чон Сопом должны были пройти в очном формате в Сеуле. Однако самолет с польским министром обороны не получил команду на взлет по причине обнаруженной в последний момент «технической неисправности». Южнокорейские информагентство Yonhap и телекомпания SBS News заявили, что на самом деле визит Блащака якобы был сорван Пекином. Рейс из Польши в Южную Корею по кратчайшему маршруту проходит через Китай, альтернативные маршруты слишком сложны и долги. Утверждается, что Пекин не дал разрешения на пролет самолета с Блащаком из-за «доброжелательной политики Польши в отношении Тайваня», а также потому, что «Китай находится, вероятно, на стороне России, когда Польша в больших масштабах закупает корейское оружие». Безусловно, могут быть и иные причины срыва визита польского министра обороны в Сеул. Но что-то подсказывает, что Варшава еще проявит себя на китайском направлении, работая в интересах Вашингтона.