Известие об упразднении Ростуризма не слишком опечалило пользователей соцсетей. Люди считают, что Минэкономразвития лучше справится с его функциями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

«Туризм не может быть независимым ведомством, есть возможность развивать эту сферу намного быстрее», — считает Эвелина Балашова.

«Ростуризм не помогал, а тормозил развитие туризма в России, так получается? А может, тогда надо виновных в этом наказать? Когда в публичном доме падают доходы, то не кровати переставляют, а девочек меняют», — отметил в телеграм-чате ИА REGNUM Николай Сазонов.

«А что теперь с Зариночкой будет? Она же умница, красавица», — интересуется судьбой главы Ростуризма Зарины Догузовой Александр.

«Сначала Роснано и Чубайс, теперь вот это? Я правильно понимаю?» — спрашивает Максим.

«Предлагаю полномочия Ростуризма передать Минобороны: у них это здорово получается», — пошутил Андрей И.

«Мишустин — красавчик, порядок постепенно везде наводит», — отметила Ольга.

«Очень хорошо, что наконец уже конкретно и по-серьёзному займутся развитием российской туристической инфраструктуры. В России и сейчас уже есть много положительных сдвигов в этой сфере, но нужно сделать намного больше», — считает Людмила.

«Ростуризм мелковат, он не влиял на стратегическое развитие туротрасли путем строительства новых курортов в России и тому подобное, а лишь перенаправлял потоки туристов и информировал их о сложностях в той или иной стране. Решение правильное», — считает Светлана.

«Ага, не Ростуризм, а сплошной обман: на сумму кешбэка санатории тупо поднимают цену, в итоге люди платят дороже, чем могли бы», — поделилась Марина.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гостиница

«Как бывший работник туризма могу сказать, что толку от них не было. Одна болтовня. Единственное, что они делали, это помогали туристам, застрявшим за границей из-за непредвиденных обстоятельств (цунами, землетрясение и т.д.). Ну ещё из хорошего была акция с кешбэком для путешествий по РФ. Но, думаю, с ней и без этих справятся», — рассуждает Олег.

«О, первая ласточка сокращения госаппарата! Мой бизнес связан с туризмом. Никогда и ни разу эта структура мне не была полезна…» — считает Алтынай.

«Пенсионный фонд бы еще расформировали: всё равно это бюрократическая коррумпированная и бесполезная организация, создающая народу больше проблем, чем решающая их. И дворцы их, понастроенные под офисы по всей России, передали бы под более нужные организации», — предлагает Наталья.

«В России медленно, но идет очищение», — считает Игорь Подольский.

Как сообщало ИА REGNUM, указ об упразднении Ростуризма в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти подписал президент России Владимир Путин. Документ 20 октября обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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