«Теперь — в каменный век» — ФРГ освободилась от «газовой» зависимости от РФ
Германия избавилась от зависимости от российского газа, заявил 20 октября канцлер Германии Олаф Шольц. Политик отметил, что Германия смогла на уровне Европейского союза на 15% сократить потребление голубого топлива, и это, добавил Шольц, «сильный сигнал европейской солидарности» и Германии, до этих пор сильно зависимой от поставок газа из России.
«Прошу заметить, была [зависимой]. Ведь мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными», — подчеркнул он, поблагодарив жителей страны за экономию энергии.
Он также отметил, что Германия планирует на 20% сократить потребление голубого топлива.
Заявление Шольца обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что вместе с избавлением от зависимости от российского газа Германия избавится от промышленности и, соответственно, — от рабочих мест. Другие отметили, что немецким политикам хорошо удается выдавать проблемы в стране за достижения.
«Теперь уж точно заживут…» — иронизирует Сергей Борисович.
«Забыл добавить: и от рабочих мест», — пишет Максим.
«Красавчики. Теперь в каменный век», — смеется Маркус.
«Но станут зависимы от американского свободного газа», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.
«Пусть это же повторит в середине января», — призвала Svetlana.
«Вас освободили, а не вы освободились…» — подчеркнула Татьяна, видимо, указывая на взрыв на «Северных потоках».
«Правильно, зачем вам тоталитарной газ, нужен с молекулами свободы», — шутит еще один участник обсуждения.
«Всадник без головы счастлив от того, что теперь ему не нужен цирюльник», — пошутил Владимир Б.
«А ещё от тепла, света и среднего класса, теперь у них всё, как в РФ в 90-е», — отметил Aleksander T.
«[Поэтому] люди благодарные на улицы выходят!» — с сарказмом указал на протестующих Алексей.
«Ну если у меня нечего жрать, это не значит, что у меня пропала зависимость от еды, — у меня просто нечего жрать», — иронизирует Анна Васильевна.
«Нет поставок — нет зависимости. Л-логика», — комментирует Артём_П.
«Он хорошо работает на Штаты», — добавил Кирилл П.
«К Шольцу только один вопрос: что Россия сделала, чтобы у вас не было газа?» — написала Оксана.
«Холодная, голодная, но гордая и свободная страна! Чего ныть-то? Все ж отлично!!!» — смеется Ирина.
«Я думаю, Шольцу надо тренироваться убегать… от народа», — считает Елена.
«У них классно получается выдавать полную *опу за великое достижение», — подытожила Olga B.