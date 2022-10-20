Пограничный спор между Израилем и Ливаном — один из казусов современной политики. Две страны, де-факто никогда не находившиеся в состоянии войны, не имеют чётких границ и взаимно претендуют на территории друг-друга. Ситуация распространяется не только на сухопутные границы, но и на морские, где провести фактическую демаркационную линию значительно труднее.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

До поры до времени ситуация оставалась в подвешенном состоянии: не всё ли, в конце-концов, равно, проходит ли граница здесь или в 500 метрах севернее? Однако с открытием в Восточном Средиземноморье больших залежей природного газа ситуация резко изменилась. И те самые 500 метров стали играть решающую роль. Израиль как страна более развитая технически первым начал разработку шельфа, в частности месторождения Кариш, которое находится в считаных километрах от ливанского побережья. Ливан, разумеется, решительно осудил происходящее и выступил против израильского присутствия в своих территориальных водах. Однако позиция Бейрута выглядела, мягко говоря, шатко. Проблемы, с которыми сталкивается ливанская экономика, не позволяют стране заниматься разработкой месторождений и добычей на них полезных ископаемых. Получается ситуация «ни себе ни людям». Кроме того, у Ливана фактически отсутствуют возможности помешать Израилю силой.

Здесь в игру вмешался новый игрок — военизированное движение «Хезболла». Глава движения Хасан Насралла заявил, что любой израильский объект, находящийся в ливанских территориальных водах, станет целью для ракет и беспилотников группировки. Это заявление вызвало обеспокоенность. И не только на Ближнем Востоке, но даже в США.

Khamenei.ir Хасан Насралла

В Вашингтоне знают, что «Хезболла» никогда не выступает с пустыми угрозами и применяет военную силу, если считает это необходимым. А большая война на Ближнем Востоке — точно не тот сценарий, который в настоящий момент выгоден Штатам.

Как итог — США выступили с инициативой по мирному урегулированию конфликта. На Ближний Восток прибыл специальный посланник Госдепа Амос Хохштейн, организовавший заочный диалог между Ливаном и Израилем.

В начале октября власти Ливана официально заявили о том, что сторонам удалось прийти к соглашению. Как заявил президент страны Мишель Аун, соглашение учитывает все требования ливанской стороны.

Официальное интернет-представительство президента России Мишель Аун

Во-первых, Ливан не уступает «ни метра» территории, которую считает своей. Во-вторых, Израиль и Ливан договариваются о разделе доходов от добычи газа на Средиземноморском шельфе, причём ливанской стороне достаётся более 60%. Израиль, впрочем, тоже не остаётся в накладе, получая столь необходимый для своей экономики газ. В-третьих, Израиль официально признаёт ливанскую границу — для этой цели планируется установить в Средиземном море буйки, координаты которых утверждены обеими сторонами.

В свою очередь, комментируя заключение соглашения о демаркации границ, лидер «Хезболлы» назвал его «победой ливанцев». Но здесь стоит отметить, что от соглашения, в сущности, выигрывает и Израиль.

На самом деле, урегулирование пограничного спора открывает двери для ливано-израильского диалога и по другим вопросам. Развитие событий показывает, что Ливан готов к переговорам в том случае, если его требования будут учтены. Однако не стоит забывать, что сам факт переговоров стал возможен только после того, как ливанская сторона пригрозила силой.

Возможно, именно сочетание военного и дипломатического фактора является той формулой, которая может установить мир не только между Ливаном и Израилем, но и между арабами и евреями. По крайней мере, оба народа показали, что готовы к этому.