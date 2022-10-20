20 октября агентство DPA сообщило: Еврокомиссия допускает, что экс-премьер Италии Сильвио Берлускони нарушил антироссийские санкции, приняв в подарок от президента России ящик водки.

Agência Brasil Сильвио Берлускони

Информацию о «подарке» ранее распространило итальянское издание LaPresse: на закрытой встрече с коллегами по партии Берлускони якобы рассказал, что «восстановил дружеские отношения» с Владимиром Путиным, получил от него на день рождения ящик водки и «очень теплое письмо» и ответил аналогичным подарком (место водки заняло «Ламбруско»).

В тот же день Берлускони опроверг подлинность этой информации, пояснив, что пересказывал эпизод, имевший место много лет назад (в 2008-м). Но это уже никого не интересовало.

Если поводом для очередного витка антироссийской истерии может стать подаренный ящик водки, то почему бы таким поводом не стать и воображаемому подаренному ящику водки.

Проблема-то не в водке, а в том, что Берлускони, как и некоторые другие западные политики, отказывается говорить о России и Путине в том ключе, в котором требуется («коварный тиран, который безжалостно напал на мирный Киев и тем самым взвинтил цены на газ»).

Вместо этого он напоминает, что у военной спецоперации была предыстория, что были такие «Минские соглашения» и что у России тоже есть интересы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Проблема в том, что Берлускони и некоторые другие заметные на Западе граждане напоминают, что в этой истории «нет хороших и плохих парней» (формулировка папы Римского Франциска), что всё немножко сложнее.

Такие напоминания приводят к ненужному брожению мозгов, и вот уже 54% граждан Италии в соцопросах требуют как от Владимира Зеленского, так и от Запада идти на компромиссы с Россией.

Появляются ненужные комментарии, вроде того, который дал новый спикер парламента Италии Лоренцо Фонтана — санкции, мол, могут вернуться Европе бумерангом, при том, что Россия куда больше к этому готова, чем ЕС.

Через ручные либеральные СМИ западный истеблишмент старается выстроить «логичную» линию «кровавый Путин — безжалостная война — рост цен на газ и электричество», а Берлускони, Фонтана, Франциск и им подобные своими заявлениями всё портят.

Нельзя же напоминать, что ЕС сам отказался от газовых контрактов, что Киев сам нарушал Минские соглашения и что в энергетическом кризисе (вследствие которого пять миллионов итальянцев не могут оплатить коммунальные услуги) виновна не Москва, а Брюссель с Вашингтоном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пояс

Иначе получится, что жители Италии сами оплатили свой кризис, причем платили дважды: сначала — когда их политики отказались от дешевых стабильных поставок, потом — когда они же финансировали Киев, затягивая военные действия и биржевую панику.

Именно поэтому и возникают информационные поводы вроде ящика водки. Итальянский политик Берлускони не имеет права принимать такие подарки, потому что находящиеся по ту сторону линии фронта — не люди со своими интересами, а злодеи, которых нужно клеймить без полутонов.

И заткнуть рот комментаторам тем проще, что они так и не решились встать во весь рост и сказать прямо: ради ослабления России и ради американского заработка Европа отказалась от надежного партнера и дешевых ресурсов и теперь закапывает себя с удвоенной скоростью.

Вместо этого они мямлят нечто нечленораздельное, тиран, мол, не такой уж ужасный и не такой уж кровавый. Мямлят, потому что не без оснований полагают, что в противном случае будут уничтожены в самом буквальном смысле этого слова.

И поэтому вместо того, чтобы подумать, как прекратить реальное разрушение Европы, они обсуждают воображаемые ящики с русской водкой.