Жителей Киевской области призвали по максимуму ограничить потребление электричества, выключив даже холодильники, сообщили 20 октября киевские СМИ.

Герард Дау. Старуха со свечой (фрагмент). 1661

Потребление электроэнергии жителей региона призвали ограничить с 07:00 до 23:00.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения с сарказмом отметили, что теперь жители б. УССР станут «ближе к Европе», ведь жителей ЕС также призывают экономить энергоресурсы. Другие добавили, что в 90-е жили с веерными отключениями электроэнергии — и ничего, выжили.

«Ну теперь точно как в Европе», — с сарказмом отреагировала Анастасия.

«Очень важно отключить роутер. У него энергопотребление просто дикое», — смеется Alex.

«Как же они без стиралок-то? Главный символ богатства и включать нельзя», — шутит Наталья.

«Не надо ничего выключать, Суровикин сам им сегодня всё выключит», — написал ПетроVич.

«У них есть холодильник, микроволновка и телевизор. Хорошо, что у нас ничего этого нет. Зато есть свет и газ», — не без сарказма добавил Olli.

«Как они без роутера-то о перемоге (победе. — О. П.) вещать будут?» — пишет Игорь.

«Зачем отключать, если света нету?» — в недоумении Rocket.

«Нестрашно. Мы девяностые пережили, и они переживут. Без света, тепла, еды», — прокомментировала Ирина.

«Теперь микроволновку можно использовать в качестве сейфа!» — добавил Андрей Б.

«Так-то это большое преувеличение, всего лишь создают жалостливый вид для европейских товарищей: смотрите, как мы страдаем, дайте ещё чего-нибудь», — комментирует новость Тимур К.

Цитата из видео «Обстрел ТЭЦ в Харьковской области» Поврежденная ТЭЦ в Харькове

«Когда жизнь киевлян станет такой же невыносимой, как и жизнь людей Донбасса все эти 8 лет, может быть, тогда наконец до них дойдёт, что никакой Америке и Европе они на хрен не нужны, а у власти у них алчные упыри и фашисты, которых русский солдат бьёт уже второе столетие!» — отреагировала mimoza.

«Зато можно включать посудомойку, пылесос и фен — на картинке их нет», — не без сарказма пишет Helen P.

«В холодильнике всё равно ничего нет… А раз стиралкой не пользуются, пусть чип из неё вынут и в армию отправят. Авось, там из него дрон какой-нибудь соберут», — пошутил Den B.

«Проще было бы рекомендовать, чем в это время пользоваться можно!» — заметил Vladimir.

«Кто со светом, тот москаль», — шутит Никита.

«Смешно, там каждый за себя и хатаскрайник, может, с европейцами такие советы и пройдут», — добавила Kat.

«И когда [жители б. УССР] побегут на майдан? Да никогда», — с сарказмом отреагировал один из участников обсуждения.

«Теперь они в Европе, здесь света нету, в Киеве нету, всё одинаково, Европа!!! Пусть почувствуют себя европейцами», — смеется Милана Б.

«Как кто-то из зарубежных политиков сказал, холодильник — друг Путина… Раз они не хотят дружить, значит, им и не надо, да и свет — электростанции коммунисты строили, так что пусть пользуются нетрадиционной энергетикой», — подытожил Жека.